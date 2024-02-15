Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Водою з річок, свердловин і криниць радять не користуватися: депутатка облради Куц про наслідки удару РФ по нафтобазі в Харкові
Ексклюзив

Водою з річок, свердловин і криниць радять не користуватися: депутатка облради Куц про наслідки удару РФ по нафтобазі в Харкові

15 лютого, 2024 четвер
16:47
Війна з Росією

Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, зазначила, що 9 лютого після атаки російськими "шахедами" нафтобази у Харкові стався витік нафтопродуктів, на сьогодні рівень забрудненості річки Немишля у 95 раз вище норми

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Катастрофа в Харкові, коли вигоріли живцем люди, в ніч з 9 на 10 лютого, сталася біля річки Немишля. На сьогодні рівень забрудненості річки Немишля у 95 раз вище норми: це і запах дизелю, також іде постійно по річці плівка. Що буде, невідомо, скоріше за все у річці вимре все живе. Біля цієї річки ще з радянських часів була побудована нафтобаза, нафтові резервуари розташували на горі. А коли російські "шахеди" цілили у ті резервуари, то вогняна лава разом зі снігом та брудом понеслася по вулицях з гори. Чи йшла тоді мова про техніку безпеки, щоб побудувати нафтобазу на горі? Це ж загроза людям, які жили поряд. Але там були захисні споруди й певний час все було добре", - зауважила Галина Куц.

За її словами, скоріш за все один з ворожих "шахедів", мабуть, спеціально був наведений на захисну споруду, яка мала б стримувати витік нафтопродуктів з бази.

"Але стався витік, і всі нафтопродукти пішли до річки Немишля, кажуть, що туди потрапило десь 3000 т нафтопродуктів. А річка Немишля впадає у річку Харків, яка тече по центру Харкова. І вже у річці Харків є теж ці нафтопродукти, у центрі міста чути цей запах. Зараз до всіх людей звертаються з обладміністрації, щоб взагалі не використовувати воду річок Харкова, навіть для технічних потреб. Зараз постійно заміряють ці викиди, поки важко сказати, як довго триватиме ця ситуація. Людей попереджають, що наслідки для здоров'я людей і для землі можуть бути віддалені. Також дуже просять людей, які живуть у приватному секторі, не пити воду навіть зі свердловин та криниць", - розказала депутатка Харківської обласної ради.

Пані Куц резюмувала, що цей екоцид вражає цинізмом, беручи до уваги родючість земель Харківщини, бо частину земель ворог засіює мінами, воду забруднює. Тобто зараз загарбники намагаються знищувати як людей, так і саму природу.

  • Увечері п'ятниці, 9 лютого, РФ атакувала Україну "шахедами". Дрони рухалися в бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру Одеси поранено 4 людей, а у Харкові від атаки РФ загинули 7 людей, зокрема троє дітей.
  • Під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові, де розлилося пальне й спалахнули пожежі у приватних житлових будинках, живцем згоріла родина.
  • 12 лютого Харківська ОВА повідомила, що під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові в екосистему, за попередніми даними, потрапило близько 3 тис. тонн нафтопродуктів
Теги:
Відео
Україна
Харків
екологія
російська армія
нафта
безпілотник
Харківщина
екологічна катастрофа
Читайте також:
Ілон Маск
13 лютого, 2024 вiвторок
"Десь готується рішення": дипломат Осипенко пояснив, чому Маск заявив, що "Путін не може програти"
Сергій Пашинський
14 лютого, 2024 середа
Відбувається спецоперація РФ зі зриву постачання боєприпасів, - Пашинський щодо оголошеної підозри
армія КНДР
15 лютого, 2024 четвер
Порушення резолюції ООН: КНДР відправила до Росії першу групу робітників, - ЗМІ
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.78
    Купівля 37.78
    Продаж 38.33
  • EUR
    Купівля 40.65
    Продаж 41.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
15 лютого
18:13
Єнс Столтенберг
У Польщі створять тренувальний центр НАТО для навчання українських військових
18:12
На фото: гурт Ziferblat
"Нам зробили атмосферу, що ця пісня має перемогти": гурт Ziferblat про трек Jerry Heil та Alyona Alyona для Євробачення
18:09
штучний інтелект
Мінцифри надало компаніям і держорганам рекомендації з дотримання прав людини у сфері ШІ
18:06
Ексклюзив
керована бомба GLSDB
Defense Express: Україна ймовірно вперше застосувала проти росіян новітню бомбу GLSDB, ворог показав уламки
18:02
OPINION
Тімоті Снайдер
Путінський геноцидний міф. Бздура фашизму, розкрита в путінському інтерв’ю для Карлсона
17:58
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
Після атаки українських дронів по НПЗ експорт нафти у РФ впав майже на 10%
17:52
Забезпечать теплом близько 1 млн людей: USAID передало Україні 57 міні-ТЕЦ
17:29
Чехія
На фронті загинув доброволець із Чехії, який воював за Україну
17:28
Microsoft
Microsoft планує інвестувати €3,2 млрд у німецьку інфраструктуру ШІ. З якою метою
17:24
посол України в Туреччині Василь Боднар
Україна зацікавлена в купівлі турецьких винищувачів KAAN, які є конкурентами F-35, – посол Боднар
17:23
Володимир Мединський
Помічник Путіна запропонував вкрасти статті з вікіпедії для російського аналога онлайн-енциклопедії
16:57
Окупанти атакували безпілотником Дворічну на Харківщині: постраждали двоє людей
16:56
На фото: Емблема Євробачення-2024
Понад 400 зірок Голлівуду закликали дозволити Ізраїлю брати участь у Євробаченні-2024, у мовній спілці відповіли
16:51
Ексклюзив
Польща кордон
Польські фермери блокують рух вантажівок до України й не хочуть нас чути, - волонтер з кордону
16:48
Норвегія
Норвегія навесні розпочне навчання українських морпіхів у рамках морської коаліції
16:42
Росія аеропорти Краснодар Азимут війна з Росією
Проблеми з двигуном, шасі та фюзеляжем: у РФ за один ранок відбулися три авіаінциденти
16:37
СБУ
СБУ заявила, що троє її співробітників, які стежили за Bihus.Info, вирушили в зону бойових дій
16:12
Грант Шаппс
БПЛА на 200 млн фунтів: Британія та Латвія очолять коаліцію дронів для України
16:05
на фото: наслідки зіткнення двох українських навчально-бойових літаків
Загибель трьох пілотів в авіакатастрофі на Житомирщині: ДБР заперечило ймовірність диверсії
16:03
Ексклюзив
Карта. Бахмут_1302
Біля Хромового українська артилерія зупинила ворога, - 26-та артбригада імені генерал-хорунжого Дашкевича
16:00
OPINION
Богдан Данилишин
Основні сектори економіки демонструють позитивну динаміку
15:32
відділення онкогематології
Щороку в Україні реєструють близько тисячі випадків онкозахворювань у дітей, - МОЗ
15:25
Міністерство оборони
В Україні з початку лютого зареєстровано 20 зразків стрілецької іноземної зброї, - Міноборони
15:18
Ексклюзив
Карта. Роботине_1302
Ворог готується до штурму в районі Роботиного, - депутат Запорізької облради
15:08
енергетичніа криза
Спротив назвав райони ТОТ, де загострюється гуманітарна криза
15:05
На фото: Гіт Леджер в ролі Джокера
Режисер Тодд Філліпс показав кадри з майбутнього фільму "Джокер: Божевілля на двох"
15:02
військовий квиток, мобілізація
В оборонному комітеті ВР заявили, що Україна має мотивувати молодь долучатися до лав ЗСУ
14:47
СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці та затримала його українських топменеджерів
14:46
десантний корабель "Цезар Куніков"
Британська розвідка оцінила наслідки знищення корабля "Цезар Куніков" для РФ
14:34
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:23
Raiffeisen Bank
Україна відмовляється виключити Raiffeisen із переліку спонсорів війни, – Reuters
14:18
На фото: Меган Фокс
"Схожа на українську надувну ляльку": Меган Фокс грубо пожартувала з себе, її розкритикували
14:09
Олександр Зінченко та Ніколо Дзаньоло (в центрі), Україна - Італія
Збірна України втратила дві позиції у новому рейтингу ФІФА
14:02
OPINION
Сергій Будкін
Що спільного між лобстерами та українським збіжжям
13:50
військовий квиток, мобілізація
Гетманцев про видатки на мобілізацію: "Величезні гроші. Де їх узяти – питання"
13:48
Оновлено
Україна та Білорусь
Білорусь запровадила режим контртерористичної операції у районі, який межує з Україною. У ДПСУ прокоментували
13:41
PR
жінка в спортивному костюмі
Жіночі спортивні костюми – повсякденний комфорт і елегантність в одному
13:30
Українці зможуть отримувати грошові перекази з Польщі у злотих: подробиці
13:27
Ексклюзив
ФСБ
"Недоопрацювання освіти": ексспівробітник СБУ Ступак розповів, чому та як російські спецслужби вербують українців
13:23
Westinghouse
Чехія слідом за Україною переведе ядерні реактори з російського на американське паливо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV