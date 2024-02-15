Водою з річок, свердловин і криниць радять не користуватися: депутатка облради Куц про наслідки удару РФ по нафтобазі в Харкові

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Катастрофа в Харкові, коли вигоріли живцем люди, в ніч з 9 на 10 лютого, сталася біля річки Немишля. На сьогодні рівень забрудненості річки Немишля у 95 раз вище норми: це і запах дизелю, також іде постійно по річці плівка. Що буде, невідомо, скоріше за все у річці вимре все живе. Біля цієї річки ще з радянських часів була побудована нафтобаза, нафтові резервуари розташували на горі. А коли російські "шахеди" цілили у ті резервуари, то вогняна лава разом зі снігом та брудом понеслася по вулицях з гори. Чи йшла тоді мова про техніку безпеки, щоб побудувати нафтобазу на горі? Це ж загроза людям, які жили поряд. Але там були захисні споруди й певний час все було добре", - зауважила Галина Куц.

За її словами, скоріш за все один з ворожих "шахедів", мабуть, спеціально був наведений на захисну споруду, яка мала б стримувати витік нафтопродуктів з бази.

"Але стався витік, і всі нафтопродукти пішли до річки Немишля, кажуть, що туди потрапило десь 3000 т нафтопродуктів. А річка Немишля впадає у річку Харків, яка тече по центру Харкова. І вже у річці Харків є теж ці нафтопродукти, у центрі міста чути цей запах. Зараз до всіх людей звертаються з обладміністрації, щоб взагалі не використовувати воду річок Харкова, навіть для технічних потреб. Зараз постійно заміряють ці викиди, поки важко сказати, як довго триватиме ця ситуація. Людей попереджають, що наслідки для здоров'я людей і для землі можуть бути віддалені. Також дуже просять людей, які живуть у приватному секторі, не пити воду навіть зі свердловин та криниць", - розказала депутатка Харківської обласної ради.

Пані Куц резюмувала, що цей екоцид вражає цинізмом, беручи до уваги родючість земель Харківщини, бо частину земель ворог засіює мінами, воду забруднює. Тобто зараз загарбники намагаються знищувати як людей, так і саму природу.