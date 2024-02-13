Воїни, яких РФ оголосила нібито загиблими в Іл-76, надалі вважаються військовополоненими, – Юсов
Андрій Юсов, представник ГУР МО, повідомив, що в Україні статус 65 воїнів, яких росіяни оголосили нібито загиблими, не змінювався — вони вважаються військовополоненими
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Стосовно "списку 65": ми можемо підтвердити, що це справді прізвища українців - оборонців, які перебували і перебувають станом на зараз формально в російському полоні, ми нічого не змінювали у цьому статусі. Так, їх подавали на обмін, який був скасований, коли літак РФ впав. Той самий літак, який є військовим літаком. Про те, що там начебто перебували українські полонені, ніхто нікого не попереджав. Режим тиші не поширювався тоді, на відміну від інших обмінів, коли все було організовано правильно, було проінформовано, що літаком перевозяться українські полонені", - зазначив Юсов.
Якщо з'ясується, що на борту, наприклад, була зброя, ракети для С-300 і це перевозилось разом з українськими полоненими, то це черговий воєнний злочин РФ, каже представник ГУР МО.
"Українська сторона подає запити РФ щодо повернення тіл військовослужбовців. Наразі відповіді немає, але подібні запити надалі будуть подаватись. Звичайно, Україна проводить власне розслідування. СБУ відкрила провадження, розслідування триває. Разом із тим, саме Україна виступила за ініціативу проведення незалежного міжнародного розслідування. Але, як не дивно, держава-агресор вкотре відкинула таку пропозицію", - додав він.
-
У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76
-
У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.
-
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у знищенні якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.
-
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. У ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
-
Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених у російському Іл-76.
-
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.
-
При цьому президент РФ Володимир Путін сказав, буцімто літак Іл-76 збили системою Patriot.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.83 Купівля 37.83Продаж 38.44
- EUR Купівля 40.79Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе