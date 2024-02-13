Воїни, яких РФ оголосила нібито загиблими в Іл-76, надалі вважаються військовополоненими, – Юсов

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Стосовно "списку 65": ми можемо підтвердити, що це справді прізвища українців - оборонців, які перебували і перебувають станом на зараз формально в російському полоні, ми нічого не змінювали у цьому статусі. Так, їх подавали на обмін, який був скасований, коли літак РФ впав. Той самий літак, який є військовим літаком. Про те, що там начебто перебували українські полонені, ніхто нікого не попереджав. Режим тиші не поширювався тоді, на відміну від інших обмінів, коли все було організовано правильно, було проінформовано, що літаком перевозяться українські полонені", - зазначив Юсов.

Якщо з'ясується, що на борту, наприклад, була зброя, ракети для С-300 і це перевозилось разом з українськими полоненими, то це черговий воєнний злочин РФ, каже представник ГУР МО.

"Українська сторона подає запити РФ щодо повернення тіл військовослужбовців. Наразі відповіді немає, але подібні запити надалі будуть подаватись. Звичайно, Україна проводить власне розслідування. СБУ відкрила провадження, розслідування триває. Разом із тим, саме Україна виступила за ініціативу проведення незалежного міжнародного розслідування. Але, як не дивно, держава-агресор вкотре відкинула таку пропозицію", - додав він.