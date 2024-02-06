"Ворог готується до наступної ракетної атаки": Гуменюк закликала реагувати на сигнали повітряної тривоги

Про це вона повідомила в етері Еспресо

"Ми завжди маємо бути готові до терористичних атак противника. Росіяни не збираються зупинятись й не змінювали жодних планів щодо Півдня України. Це терори. Я не говорю про якісь плани росіян окупувати ці території, вони може й мріють про це, але точно цього не досягнуть", - розповіла Гуменюк

За словами Гуменюк, росіяни намагаються перевірити готовність українських сил ППО перед масованою ракетною атакою

"Пауза, яку окупанти витримують, може свідчити про підготовку до нових атак з повітря. Останнім часом вони не використовують повітряні загрози на Півдні України. Крім того, свідченням про підготовку до масштабних ракетних атак противника, свідчать і точкові удари. Саме такі удари можуть бути координаторами майбутніх масштабних ударів РФ. Зокрема, такі точкові удари окупанти здійснюють час від часу у напрямку Дніпра, Кропивницького, Кривого Рогу й Миколаївщині. Таким чином вони перевіряють нашу готовність. Тому сьогодні важливо дуже уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги", - додав він.