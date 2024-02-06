"Ворог готується до наступної ракетної атаки": Гуменюк закликала реагувати на сигнали повітряної тривоги
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що противник намагається перевірити готовність Сил оборони до нових масованих атак, час від часу завдаючи точкових ударів по містах України
Про це вона повідомила в етері Еспресо
"Ми завжди маємо бути готові до терористичних атак противника. Росіяни не збираються зупинятись й не змінювали жодних планів щодо Півдня України. Це терори. Я не говорю про якісь плани росіян окупувати ці території, вони може й мріють про це, але точно цього не досягнуть", - розповіла Гуменюк
За словами Гуменюк, росіяни намагаються перевірити готовність українських сил ППО перед масованою ракетною атакою
"Пауза, яку окупанти витримують, може свідчити про підготовку до нових атак з повітря. Останнім часом вони не використовують повітряні загрози на Півдні України. Крім того, свідченням про підготовку до масштабних ракетних атак противника, свідчать і точкові удари. Саме такі удари можуть бути координаторами майбутніх масштабних ударів РФ. Зокрема, такі точкові удари окупанти здійснюють час від часу у напрямку Дніпра, Кропивницького, Кривого Рогу й Миколаївщині. Таким чином вони перевіряють нашу готовність. Тому сьогодні важливо дуже уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги", - додав він.
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