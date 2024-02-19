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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Ворог може розвернутися на Горлівський напрямок, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв

19 лютого, 2024 понедiлок
09:24
Війна з Росією

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв зазначив, що після взяття Авдіївки ворог може розвернути свою техніку та особовий склад на Горлівський напрямок, аби спробувати вирівняти лінію фронту

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми тримаємо смугу оборони на Горлівському напрямку. Всім відома ситуація, що наші військові відійшли з Авдіївки на більш вигідні рубежі. Ми, як і раніше, чекаємо у максимальній бойовій готовності, тому що ворог може підтягнути та розвернути свою техніку на нас. Наш підрозділ, наскільки може, дотягується та відпрацьовує дронами по техніці та особовому складу противника. Поки ніякого руху загарбників у наші бік не вбачається. Однак ми перебуваємо у постійній бойовій готовності, бо техніка, яку підтягнув ворог, може розвернутися і піти на нас у будь-який час", - зауважив військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, на Горлівському напрямку українські захисники готувалися не один місяць, розуміючи, що ворожа техніка може розвернутися в їхній бік.

"Ми підготовлені. Є певна ділянка, яку доведеться пройти противнику та покласти свою техніку та особовий склад. Якщо ви подивитеся на мапу, то буде логічно, що ворог після Авдіївки буде потрохи тиснути на нашій ділянці, бо йому потрібно вирівнювати лінію фронту", - прокоментував Євген Ієвлєв.

  • У ніч з 16 на 17 лютого з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
  • Командувач Таврійського напрямку повідомив, що під час відходу з Авдіївки на Донеччині "деяка кількість" українських захисників потрапила в російський полон.
  • Українські воїни з 3-ї ОШБр завдали суттєвих втрат росіянам у боях за Авдіївку.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.


 

Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
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