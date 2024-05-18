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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Ворог намагається захопити весь Вовчанськ, а Сили оборони вибивають їх дронами у поля, - заступник комбат 92-ї ОШБр
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Ворог намагається захопити весь Вовчанськ, а Сили оборони вибивають їх дронами у поля, - заступник комбат 92-ї ОШБр

18 травня, 2024 субота
11:00
Війна з Росією
Зміст

Заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич підкреслив, що обмеження у використанні американського озброєння не зупиняють українських бійців від ефективного ведення боїв у Вовчанську

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Можна сказати, що ситуація вже стабілізована, тривають бої 24/7. Головна проблема, що ми перебуваємо дуже близько до державного кордону і не можемо використовувати американське озброєння по території Російської Федерації. Тому вони можуть відходити, перегруповуватися, накопичувати сили й знову підсилювати свої підрозділи, а ми американським озброєнням не можемо їх вражати дистанційно. Тільки можемо FPV-дронами або українськими якимись розробками. Ворог намагається захопити місто Вовчанськ, закріпитися живою силою там, де є будинки, тому що там, де є будинки вони мають більше живої сили й з ними дуже важко воювати. Тому наше завдання їх вибити назад в поля, там, де їх вже може уразити наша артилерія та інші засоби", - розповів заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес".

Маляревич розповів про спільну операцію з ССО, коли 92-га бригада тиснула дронами на будівлю, яку зайняв ворог у Вовчанську.

"Там було п'ять чи шість осіб, вони кругову оборону зайняли і якби їх штурмували просто живою силою, то могли б загинути наші хлопці. Тож завдяки тому, що в нас є чітка комунікація в режимі онлайн між усіма силами та засобами на цьому напрямку, була така кооперація - ми та ССО піхота-штурмовики. Ми отримали завдання вибити їх дронами, ми це зробили, там їх вбили і двоє здалися в полон - зрозуміли, що дронів і на них вистачить. Ми намагаємося працювати більш делікатний для того, щоб будинок залишився і взяти полонених, тому що вони потрібні, щоб повертати наших хлопців", - поділився військовий.

  • Російська окупаційна армія з початку активізації наступальних дій у Харківській області просунулася не більше ніж на 8 кілометрів від кордону.
  • Росіяни продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Основні зусилля вони зосереджують на Покровському та Куп’янському напрямках.
  • Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що на Луганщині інтенсивність бойових дій з боку РФ зменшилась.
  • Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик зазначив, що на Харківщині за останню добу росіяни ніде не просунулися й не закріпилися.
Теги:
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Вовчанськ
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