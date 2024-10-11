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Ексклюзив

Ворог намагатиметься просуватися до логістичних шляхів ЗСУ: Згурець про штурмові дії росіян на Курщині

Оксана Ліховід
11 жовтня, 2024 п'ятниця
09:59
Війна з Росією Карта бойових дій за 2-9 жовтня

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що росіяни намагаються створити проблеми для логістики Сил оборони України на Курщині

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вчора російські війська в Курській області розпочали штурмові дії на трьох напрямках. У напрямку Орлівки - це північна околиця нашого плацдарму. Також були атаки на правий фланг плацдарму Сил оборони України. Найбільш небезпечними є атаки армії РФ із використанням бронетехніки від Любимівки до траси, що поєднує Кореневе і Суджу", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, для противника принципово важливо створити логістичні проблеми для нашого угруповання, яке перебуває на півночі Курського плацдарму. Зусилля Сил оборони мають бути спрямовані на те, щоб охопити вклинення ворога з флангів і відсікти його, якщо для цього є достатньо сил і засобів. Але противник намагатиметься просунутися до дороги на Суджу. Це також один із задумів росіян, щоб створити більш масштабні проблеми для логістики ЗСУ.

"Наразі у ворога там зосереджено близько 50 тисяч особового складу. Усі зусилля ворога спрямовані на витіснення наших підрозділів, які утримують плацдарм, що на початку мав ширину 60 км і приблизно 30 км у глибину. Співвідношення сил наразі на користь противника, оскільки були підтягнуті ворожі десантні бригади та бригади морської піхоти, що є найбільшим оперативним резервом РФ. Динаміка знову перейшла в нову фазу. Ворог намагатиметься просуватися до важливих для ЗСУ логістичних шляхів, а наші сили будуть цьому протистояти й робити цей план противника неможливим", - додав Згурець. 

  • Росія наразі перекинула в Курську область близько 50 тис. своїх військовослужбовців з інших напрямків.
  • 10 жовтня російські терористи продавили лівий фланг Сил оборони України у Курській області.

Теги:
Новини
Росія
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Військові новини
наступ ЗСУ
Курськ
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