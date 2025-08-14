Ворог навряд зможе чинити опір досить довго, - військовий експерт Селезньов про ситуацію біля Добропілля

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в етері Еспресо.

"Очевидно, що така тонка кишка, якою прорвалися вороги ближче до Добропілля, вона точно унеможливлює використання ворогам бронетехніки. Так, ворог рухав вперед, використовуючи пристосовану автомобільну неброньовану техніку, відповідно, мотоциклетну техніку, і йому вдалося просунутись на відстань близько 12 кілометрів. Зараз, здається, основу цього вклинення українські Сили оборони перерізають, щонайменше таку інформацію я вже у відкритих джерелах бачив, ну і працюють. Працюють, зокрема, наші азовці над тим, щоб знищити тих штурмовиків, які прорвалися вперед на досить серйозно відстань. Безумовно, дзвіночок тривожний, але те, що наші Сили оборони докладати будуть усіх зусиль для того, щоб ліквідувати цей виступ, для мене це очевидно. Ну, а ворог не маючи відповідної оборони, танкової підтримки, навряд чи зможе чинити досить довго опір", - зазначив він.

Владислав Селезньов зауважив, що варто розуміти: війна постійно змінюється, і навіть тенденції використання російських штурмових загонів є досить красномовними.

Ворог покладається вже не стільки на міць броньованої техніки, тих самих танків, скільки на швидкість та маневр.

"Саме за допомогою таких рухів та дій ворог має успіхи на полі бою. А отже, нам так само треба адаптувати наші оборонні дії для того, щоб унеможливити просування ворога. Бо надто красномовні ці просування, над багато клопоту потім нам треба вирішувати через такі дії ворожих сил. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що Покровсько-Миргородський напрямок для ворога є одним з найпріоритетніших буквально днями ми почули заяву президента Володимира Зеленського, де він сказав, що до тих 120 тисяч російських окупантів, які нині діють на цій ділянці фронту, ворог найближчим часом додав ще 6 тисяч. Звісно, що десь з повітря ті 6 тисяч не візьмуться, скоріш за все, ці сили перекидаються з інших менш пріоритетних ділянок фронту, а отже, ми маємо розуміти про таке: можливо, десь бойові дії дещо вщухнуть на полі бою. А от те, що на Покровсько-Мирноградському напрямку годі на таке і чекати - це факт", - вважає військовий експерт.