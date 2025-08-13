Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Ситуація біля Добропілля була прогнозованою, - генерал-лейтенант Романенко

Віталій Бесараб
13 серпня, 2025 середа
10:41
Війна з Росією ЗСУ

Просування російської окупаційної армії на північ від Покровська було передбачуване, оскільки Сили оборони України мають обмежені резерви

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів засновник Благодійного фонду “Закриємо небо України”, генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко.

"Якщо ми зараз подивимось на мапу, то можемо побачити, що росіяни мають просування на 15-18 км на північ від Покровська. Це підтверджують у західних джерелах й в наших також. Тому вихід росіян на дорогу від Краматорська, яка забезпечує логістику наших військ, є досить небезпечним. Ця ситуація була прогнозованою. Втім, проблема в тому, що в Силах оборони не вистачає ресурсу, щоб поповнювати наші частини й бригади, хоча б ті, що діють на лінії фронту. Це потрібно, щоб ці бригади були ефективними. Оскільки, з таким рівнем укомплектованості зрозуміло що знижується. Відтак ми бачимо прояви таких дій на фронті", - розповів Романенко.

За його словами, сьогодні в Силах оборони України здійснюються всі необхідні заходи, щоб зупинити просування ворога на північ від Покровська.

"Щоб зупинити просування ворога на цьому напрямку потрібно активно наносити ураження по окупантах. Зокрема, з застосуванням авіації, дронів й артилерії. Зараз фактично Сили оборони вже почали протидіяти цьому просуванню ворогу. Втім, це час, який втрачений, а резервів суттєвих, щоб протидіяти ефективно в силах оборони немає", - підсумував він.

 

  • 9 серпня DeepState повідомив, що війська РФ на Донеччині штурмують Добропілля, використовуючи сили 132-ї окремої мотострілецької бригади, більшість особового складу якої складають мешканці тимчасово окупованих територій Донецької області та мігранти з Центральної Азії.
  • 12 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав направити додаткові сили й техніку для нейтралізації диверсійних груп на Покровському напрямку. 
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що були представлені доповіді військових про ситуацію на фронті, зокрема в зоні Добропілля та Покровського напрямку.
     
Відео
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Добропілля
Військові новини
Покровськ
