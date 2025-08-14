Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Ворог прикривається потужною силою РЕБів, наші дрони не можуть підійти, - волонтер 54-ї ОМБр Червоний про напрямок Соледар-Спірне

Марина Клюєва
14 серпня, 2025 четвер
09:33
Війна з Росією Соледар

На напрямку Соледар-Спірне росіяни прикривають свої штурми потужною силою РЕБів, що наші дрони не можуть нормально підійти, щоб роздивитися

Зміст

Про це розповів волонтер 25 окремого стрілецького батальйону 54-ї ОМБр (Напрямок Соледар-Спірне) Василь Червоний в етері Еспресо.

"Там більш-менш спокійніше, ніж на гарячих напрямках, таких як Покровськ і тому подібне. Але все ж кожен день, десь через день плюс-мінус, ворог пробує по два, по три піхотинці посилає, щоб пробували, десь шукали місце, де можна пройти, де можна прорватися. Вони якось там стараються схитрувати. На човнах підпливають, стараються вночі підповзати, вони якісь місця роблять, якщо це річка, щоб перейти. І це все робиться буквально з такою потужною силою РЕБів, що наші дрони реально не можуть нормально підійти, щоб нормально роздивитися, де і що планується, якісь там просування, якийсь прорив і тому подібне. 

Хлопці завжди на емоціях, завжди чекають від ворога якоїсь підстави, як то кажуть, щоб захватити їх позиції. Ну і зараз вже хлопці риють зовсім інші споруди для того, щоб нести службу. Якщо то раніше був там якийсь бліндаж розширений або там траншеї, то зараз ні. Зараз це все норки, зараз це все якісь тунельчики. Тобто FРV дуже багато противника реально, дуже багато. Вони якщо раніше старалися знищити або живу силу, або техніку, то зараз вони просто можуть отак за день, за ніч 20-30 дронів направити суто в бліндаж, або норку якусь знайти, щоб просто їх засипати, щоб наші хлопці не змогли ніяк не вилізти, не дати відсіч, не захиститися", - розповів він.

 Василь Червоний проводить збір для 25 окремого стрілецького батальйону 54-ї ОМБр. Військовим вкрай необхідні Мавіки, системи радіоелектронної боротьби та FPV-дрони.

Мета збору: 500 тис. грн, підтримати збір можна за посиланням

Номер картки банки: 4441 1111 2310 3081.

"Дуже потрібні РЕБи, це прям невід’ємна частина. Ми до цього збирали, збір один на півтора мільйона закрили, от слава Богу, люди допомогли, допомогли зірки. Але РЕБів не вистачає. Противник якщо бачить навіть якусь маленьку антенку, він просто вщент розносить ту позицію. Ну і ажвжеж не вистачає дронів, як Мавіків, так і FPVшок, щоб теж давати відсіч, тому що зараз, я не знаю, на жаль, чи навпаки війна дронів. Тобто якщо у противника, припустимо, 20 дронів, то у нас два-три дрони, і ми, на жаль, просто сидимо, очікуємо і б'ємо чисто в ціль, коли це потрібно. Так як противник, припустимо, розносить, що йому потрібно, ну, ми так не можемо робити. А з приводу Мавіків - це очі, це захист для нашої піхоти і для живої сили. Тому збираємо на FPV, на РЕБ і на дрони", - зауважив колишні військовослужбовець.

  • 13 серпня росіяни здійснили 5758 обстрілів. Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.
