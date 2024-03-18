Ворог продовжує перекидати додаткові ресурси: полковник ЗСУ Селезньов про ситуацію на Авдіївському напрямку
Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ (2014-2017), зазначив, що немає жодного елементу, який би свідчив, що ситуація на Авдіївському напрямку стабілізована
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ворог насправді має чималий ресурс на Авдіївському напрямку. Крім того, він продовжує перекидати додаткові ресурси, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. Лінія оборони Бердичі – Орлівка – Тоненьке тримається за рахунок мужності, звитяги та героїзму наших воїнів. Фактично ми не встигли створити потужну розгалужену мережу інженерних фортифікацій, отже, за таких умов сподіватися, що зможемо тривалий час відбивати всі ворожі атаки, не варто. Немає жодного елементу, який би свідчив, що ситуація на цій ділянці фронту стабілізована", - зауважив полковник ЗСУ.
За його словами, є над чим працювати не лише нашим оборонцям, а й нашим інженерно-технічним підрозділам, які мають створювати другу та третю лінії оборони захисних споруд.
"Таке завдання свого часу було визначено президентом України, а також це завдання реалізує дві важливих місії. Перша – збереження життя наших воїнів, друге – уповільнення просування ворожого війська. Там, де ми маємо потужні інженерні фортифікації, у ворога примарні шанси на просування. А там, де таких споруд нема або вони зроблені поспіхом, то можемо розраховувати на невеликі результати, і на це треба зважати", - резюмував Владислав Селезньов.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що 14 березня на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Натомість українські військові відбили атаки на 6 напрямках та знищили 580 окупантів.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських бійців та зустрівся з командирами на Авдіївському напрямку.
- 15 березня Генштаб ЗСУ інформував, що на Авдіївському напрямку наші захисники відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
- З а 17 березня у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ йшлося, що Сили оборони відбили 11 атак ворога на Авдіївському напрямку. Росіяни 25 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку
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