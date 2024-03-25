Ворог трохи притих - готується до наступу, або економить БК: боєць ЗСУ Ієвлєв про Горлівський напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Дивлячись на попередні 3-4 дні, активність ворога впала, якщо порівнювати з останніми місяцями. Летять і касетки, і міномети, але не так, як це було раніше. Тобто з 24 годин на добу активність була 18-20 годин. Противник з періодичністю раз на 2 години запускає FPV-дрони по наших логістичних шляхах, де ми виїжджаємо на позиції, вивозимо хлопців. Але на здивування стосовно того, що було в останні два місяці, трохи притихло", - прокоментував боєць ЗСУ.

За його словами, спостерігаючи відстань у глибину 15-20 км, не видно пошкодження чи знищення ворожих логістичних артерій, тому складно сказати, чому противник знизив свою активність.

"Можливо, десь вороги стали економити БК, бо машини, які їм доставляли боєкомплекти, ми бачимо, що вони їздять. Перший варіант, який ми розглядаємо, - вони готуються до наступу. Другий – економлять БК, яке могло десь їм знадобитися більше. Або вони отримали сигнали, що якийсь певний час боєкомплекти отримувати не будуть", - зауважив Євген Ієвлєв.