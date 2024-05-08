Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ворог цілодобово штурмує, але гине без суттєвих успіхів: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Авдіївський напрямок
Ексклюзив

Ворог цілодобово штурмує, але гине без суттєвих успіхів: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Авдіївський напрямок

8 травня, 2024 середа
13:16
Війна з Росією ЗСУ генштаб війна з Росією
Зміст

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що ворог знищується та немає суттєвих успіхів

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Обороняємо лінію фронту на Авдіївському й Новопавлівському напрямках. Ворог цілодобово намагається штурмувати й просуватися. Мова йде про населені пункти Нетайлове, Невельське, Красногорівка. Сили підрозділу бригади тримають лінію фронту. Ворог знищується, суттєвих успіхів у нього немає", - наголосив Цехоцький.

За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади, подекуди є переміщення підрозділів Сил оборони, які пов'язані з руйнуванням позицій.

"Тому наш особовий склад відводиться. Це вимірюється сотнями метрів, не більше. Ворог має підтримку авіації, відбуваються постійні артилерійські обстріли. У небі спостерігається велика кількість ворожих БПЛА, яка впливає на постачання боєприпасів і переміщення особового складу. Тому приходиться робити це вночі. Але ми знищуємо ворога десятками кожного дня", - додав Цехоцький.

  • Співзасновник DeepState Роман Погорілий зазначив, що ситуація на багатьох ділянках східного фронту вкрай напружена.
  • Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 84 бойових зіткнень. Українські військові відбили атаки на 7 напрямках та знищили 970 окупантів.
Теги:
Новини
військові
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
Авдіївка
Красногорівка
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Слимаки на городі
6 травня, 2024 понедiлок
Захист від слимаків: прості та ефективні методи для вашого городу та саду
росія ядерна зброя
7 травня, 2024 вiвторок
Тактична ядерна зброя росіян не буде ефективна на полі бою, - військовий експерт Притула
електроенергія
8 травня, 2024 середа
Росіяни вночі атакували енергетичні об'єкти у 6 областях
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.2
    Купівля 39.2
    Продаж 39.72
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 42.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
8 травня
13:33
новини Львівщини
Росія вдарила по житловому району Харкова: щонайменше 3 постраждалих дітей
13:29
Під час боїв за Київ передавала росіянам геолокації ЗСУ: СБУ затримала місцеву жительку
13:27
Верховна Рада
Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів
13:26
Ілюстративне фото
У Джанкой щодня прибувають нові потяги з російськими військовими, - "Атеш"
13:20
лікарня
У лікарні помер постраждалий через удар по Одесі 29 квітня
13:04
На фото: Іан Ґелдер
Зірка "Гри престолів" Іан Ґелдер помер через 5 місяців після діагностування раку
12:59
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_0805
"Ситуація дуже складна": у DeepState назвали місця на фронті, де ворог просунувся й атакує
12:56
Марія Захарова
Росія погрожує Франції вдарити по її військах, якщо їх відправлять в Україну
12:51
Батьківщина-мати
"Ніколи знову": День пам'яті та перемоги над нацизмом
12:34
Верховна Рада
Журналістам повертають допуск до Верховної Ради: Стефанук підписав розпорядження
12:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Допомоги, яку Захід зараз надає Україні, буде недостатньо для перемоги, а Росія планувала вбити Зеленського до інавгурації Путіна. Акценти світових ЗМІ 8 травня
12:20
суд обирає запобіжний захід у справі про вбивство підлітка у фунікулері
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: слідство завершене, ексспівробітнику УДО загрожує довічне
12:18
Стартували зйомки 2-го сезону "Венздей"
В Ірландії розпочали зйомки другого сезону "Венздей"
12:01
OPINION
Віталій Портников
Путін втілюватиме план реанімації СРСР
11:56
погода у травні
Якою буде погода 9 травня і де чекати на заморозки: прогноз від Наталки Діденко
11:50
напад з ножем
В Одесі затримали чоловіка, який зарізав підлітка за відмову дати закурити
11:39
сектор Газа
США призупинили постачання Ізраїлю бомб через побоювання застосування їх у Рафаху
11:18
Ексклюзив
ППО Німеччина
У ППО України покращилася щільність радіолокаційного поля щодо виявлення ворожих ракет, - Згурець
11:12
"Марвели"
У Disney заявили, що випускатимуть менше фільмів Marvel, та пояснили чому
10:54
Дмитро Сенниченко
ВАКС заочно заарештував ексголову Фонду держмайна Сенниченка
10:50
Володимир Зеленський, Нідерланди, допомога Україні
"Ситуацію можна змінити": міністерка оборони Нідерландів сказала, як здолати військову перевагу РФ у війні з Україною
10:50
Огляд
Карта. Часів Яр_0805
Карта бойових дій за період 1-8 травня: зс РФ втратили перемогу на 9 травня
10:34
Анонс
Інфіковані культурою - фільм
Інфіковані культурою: новий документальний фільм про деколонізацію в ефірі Еспресо у суботу
10:25
Ігор Коломойський, суд
Коломойському оголосили підозру в замовленні вбивства директора юридичної компанії
10:15
Ексклюзив
Микола Княжицький
Усі ознаки нацизму на себе перебрала Росія, - Княжицький
10:13
Наводив ракети на Кривий Ріг: СБУ затримала підозрюваного
10:01
OPINION
Вадим Денисенко
Путін боягуз, але чверть українців бояться його ядерних погроз
09:51
Володимир Зеленський
Нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России", - Зеленський
09:36
Підігрує пропаганді РФ: у ЦПД пояснили, чому Білорусь оголосила про ядерні навчання
09:26
росія солдат
На польсько-білоруському кордоні затримали дезертира з російської армії, - ЗМІ
08:57
Укрзалізниця, потяг, поїзд
РФ атакувала залізничну інфраструктуру у Херсоні: є тимчасові обмеження
08:44
ППО, обстріл, ЗСУ
Масована нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 39 ракет і 20 ворожих "шахедів"
08:43
Ексклюзив
Окупанти будують залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком
Росіяни майже добудували залізницю, яка з'єднає Маріуполь з Ростовом-на-Дону, - Андрющенко
08:43
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ атакувала Україну ракетами зранку 8 травня: в низці областей є влучання, поранена дитина
08:35
стрибки з парашутом
У Швеції на навчаннях НАТО під час стрибків з парашутами постраждали 11 солдатів
08:34
Володимир Зеленський
Росія спрямувала понад 70 повітряних цілей на 7 регіонів України, - Зеленський
08:04
Назарій Гринцевич
На фронті загинув наймолодший оборонець Азовсталі Назарій Гринцевич на псевдо "Грінка"
08:03
OPINION
Віктор Андрусів
Чотири фактори нашої перемоги
07:50
Вакцина від коронавірусу
AstraZeneca відкликає свою вакцину проти COVID-19 у всьому світі: причина
07:43
Оновлено
електроенергія
Росіяни вночі атакували енергетичні об'єкти у 6 областях
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV