Ворог цілодобово штурмує, але гине без суттєвих успіхів: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Авдіївський напрямок
Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що ворог знищується та немає суттєвих успіхів
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Обороняємо лінію фронту на Авдіївському й Новопавлівському напрямках. Ворог цілодобово намагається штурмувати й просуватися. Мова йде про населені пункти Нетайлове, Невельське, Красногорівка. Сили підрозділу бригади тримають лінію фронту. Ворог знищується, суттєвих успіхів у нього немає", - наголосив Цехоцький.
За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади, подекуди є переміщення підрозділів Сил оборони, які пов'язані з руйнуванням позицій.
"Тому наш особовий склад відводиться. Це вимірюється сотнями метрів, не більше. Ворог має підтримку авіації, відбуваються постійні артилерійські обстріли. У небі спостерігається велика кількість ворожих БПЛА, яка впливає на постачання боєприпасів і переміщення особового складу. Тому приходиться робити це вночі. Але ми знищуємо ворога десятками кожного дня", - додав Цехоцький.
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