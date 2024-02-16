Ворог вкотре атакував прифронтову ТЕС, є пошкодження

Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено обладнання станції. Енергетики наразі ліквідовують наслідки обстрілу.

Натомість люди через ворожі дії РФ не постраждали.

"В умовах постійних атак ворога працівники ДТЕК продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", - йдеться у повідомленні.