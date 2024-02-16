Ворог вкотре атакував прифронтову ТЕС, є пошкодження
Російські окупанти вчергове вдарили по прифронтовій теплоелектростанції ДТЕК. Унаслідок цього пошкоджено обладнання
Про це повідомляє ДТЕК.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено обладнання станції. Енергетики наразі ліквідовують наслідки обстрілу.
Натомість люди через ворожі дії РФ не постраждали.
"В умовах постійних атак ворога працівники ДТЕК продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", - йдеться у повідомленні.
- Ввечері 12 лютого російська армія запустила по Україні "шахеди" і ракети. Низку дронів збили над Дніпропетровською областю, але сталися і влучання, зокрема в енергетичний та інфраструктурний об'єкти у Дніпрі.
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