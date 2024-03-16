Ворог залучає резерви з метою прориву: військовослужбовець Мазевич про ситуацію на Авдіївському напрямку
Вадим Мазевич, командир підрозділу БпАК у складі 3-ї окремої штурмової бригади, зазначив, що на Авдіївському напрямку останніми днями противник почав використовувати броньовану техніку у складі взводів і навіть на рівні рот
Про це він розповів в етері Еспресо.
"За останні декілька днів ми спостерігаємо на Авдіївському напрямку використання противником броньованної техніки, при чому у складі взводів і навіть до рівня рот. Це свідчить про те, що ворог залучає свої резерви і використовує бронетехніку з метою прориву. Однак це їм на даний момент не вдається, оскільки ми тримаємо оборону на тих позиціях, які заздалегідь підготували", - зауважив командир підрозділу БпАК у складі 3-ї окремої штурмової бригади.
За його словами, стримувати загарбника дуже важко попри те, що українські оборонці отримали непогану кількість боєприпасів до артилерії.
"Боєприпасів потрібно більше. На сьогодні співвідношення у деяких випадках таке, що на кожних 4-5 пострілів ворожої артилерії приходиться тільки один наш. Хочемо сказати, що ми працюємо ефективно, але хочеться більше боєприпасів", - підкреслив Вадим Мазевич.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби, 14 березня, на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Натомість українські військові відбили атаки на 6 напрямках та знищили 580 окупантів.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських бійців та зустрівся з командирами на Авдіївському напрямку.
- 15 березня Генштаб ЗСУ інформував, що на Авдіївському напрямку наші захисники відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
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