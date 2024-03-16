Ворог залучає резерви з метою прориву: військовослужбовець Мазевич про ситуацію на Авдіївському напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"За останні декілька днів ми спостерігаємо на Авдіївському напрямку використання противником броньованної техніки, при чому у складі взводів і навіть до рівня рот. Це свідчить про те, що ворог залучає свої резерви і використовує бронетехніку з метою прориву. Однак це їм на даний момент не вдається, оскільки ми тримаємо оборону на тих позиціях, які заздалегідь підготували", - зауважив командир підрозділу БпАК у складі 3-ї окремої штурмової бригади.

За його словами, стримувати загарбника дуже важко попри те, що українські оборонці отримали непогану кількість боєприпасів до артилерії.

"Боєприпасів потрібно більше. На сьогодні співвідношення у деяких випадках таке, що на кожних 4-5 пострілів ворожої артилерії приходиться тільки один наш. Хочемо сказати, що ми працюємо ефективно, але хочеться більше боєприпасів", - підкреслив Вадим Мазевич.