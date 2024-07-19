Ворогу стало набагато складніше убезпечити в Криму ракетні катери, призначені бити по шляхах до Одеси та Чорноморська, - капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У пункті базування "Новоозерне" на озері Донузлав у Криму розташовані ракетні катери РФ з надзвуковими ракетами "Москіт". Якщо судна йтимуть через північно-західну частину Чорного моря до портів Одеси та Чорноморська, то ці катери мають виходити з району мису Тарханкут і завдавати ракетного удару по суднах, перехоплюючи судноплавство. Наразі ворогу набагато складніше тримати цей пункт базування у безпеці, ніж два роки тому", - зауважив Риженко.

За словами капітана 1 рангу запасу ВМС ЗСУ, Сили оборони України отримали інформацію про розташування російських угруповань у пункті базування на озері Донузлав.

"Було сплановано і виконано диверсійний рейд. Багато військових споруд, що забезпечують функціонування пункту базування РФ, були атаковані та виведені з ладу або знищені. Тобто перебування катерів, які підтримують блокаду центральної частини Чорного моря, стало набагато складнішим. Це вдала операція, яка спрямована на те, щоб відкрити наше судноплавство", - пояснив Риженко.