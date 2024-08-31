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Вторгнення з Білорусі ймовірне, якщо в Кремлі вирішать замінити Лукашенка, - політолог Магда

Віталій Бесараб
31 серпня, 2024 субота
10:54
Війна з Росією Олександр Лукашенко

Політолог Євген Магда вважає, що Росія може замінити Лукашенка на більш проросійського президента, щоб спровокувати Білорусь на вторгнення в Україну

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Дійсно, 24 лютого 2022 року з території Білорусі в Україну ввійшли російські війська. Вони готувались до цього вторгнення під прикриттям міграційної кризи, і готувались достатньо ефективно. Адже планували здійснити бліцкриг, бо відстань від кордону Білорусі до Києва  понад 100 км. Втім, самі білоруські війська участі у вторгненні не брали. Потім з березня по жовтень летіли ракети з території Білорусі", - розповів Магда.

За словами політолога, Лукашенко не готовий до війни з Україною.

"Сьогодні Лукашенко насамперед прагне провести вибори в лютому 2025 року. Йому дуже зараз потрібна лояльність Путіна, щоб за ці пів року не було жодних неприємних сюрпризів. Особливо, щоб Росія не намагалась виставити свого кандидата на білоруських виборах. Річ у тому, що кількість військ Білорусі біля кордону з Україною точно не вказує на реальність загрози вторгнення. Вагнерівці там діють лише як інструктори. Тому наказ про вторгнення Лукашенко точно не віддасть. Втім, Кремль може піти на те, щоб замінити його на більш лояльного до РФ президента, і тоді ситуація на білорусько-українському кордоні може змінитись", - додав він.

  • Білорусь після початку операції на Курщині перекинула щонайменше тисячу військових у Гомельську область, що межує з Україною.
  • 25 серпня стало відомо, що збройні сили Білорусі перекидають до кордону з Україною значну кількість особового складу під виглядом навчань. Українське МЗС закликало припинити недружні дії.
  • Кордон із Республікою Білорусь у Житомирській області "зашитий повністю", а фортифікаційні споруди готові.
Теги:
Україна
Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
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