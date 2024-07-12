Ввечері 12 липня у Харкові лунають вибухи

Про це повідомила місцева філія Суспільного.

Перший вибух пролунав, ймовірно, за межами міста після 22-ї. Згодом в місті було чутно нову серію вибухів.

О 22:56 пролунала нова серія вибухів - ймовірно, теж за містом. За п'ять хвилин у місті чули новий вибух.

О 23:11 стало відомо про новий вибух в Харкові. Також Повітряні сили повідомили про "шахеди" курсом на Харківську область.