Ввечері 12 липня у Харкові лунають вибухи
12 липня російська армія атакує місто Харків та його околиці
Про це повідомила місцева філія Суспільного.
Перший вибух пролунав, ймовірно, за межами міста після 22-ї. Згодом в місті було чутно нову серію вибухів.
О 22:56 пролунала нова серія вибухів - ймовірно, теж за містом. За п'ять хвилин у місті чули новий вибух.
О 23:11 стало відомо про новий вибух в Харкові. Також Повітряні сили повідомили про "шахеди" курсом на Харківську область.
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