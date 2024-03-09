Вже складається зрозумілою ситуація щодо маневрів у наступні місяці, які будуть здійснюватися Москвою, - Безсмертний

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Зараз у бій вступить дипломатична артилерія. І перший такий сигнал - це дві ініціативи. Одна надійшла з Анкари, з якою виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган стосовно того, що він радо надасть майданчик для діалогу переговорів. А друга - в поїздку кинувся спецпосланник Китайської Народної Республіки Лі Хуей. Цікава річ, що речниця МЗС Китаю Мао Нін, відповідаючи на запитання журналіста Global Times, це газета китайських комуністів, стосовно того, яка мета цієї поїздки, сказала, що ситуація на фронті спонукає сторони, на погляд Пекіна, до високої ймовірності діалогу. Зрозуміло, що посланник Лі Хуей не міг у цій ситуації спочатку не заїхати за інструкціями до Москви", - зауважив Роман Безсмертний.

За його словами, у підсумковій інформації для ЗМІ було сказано про, те що в Москві (майже цитата): Китай і Росія дійшли згоди, що без участі Росії недопустимо розглядати питання українського діалогу. І є в російській заяві те, чого немає у китайській: що всі односторонні ініціативи - і з боку Заходу, і з боку України - лише ускладнюють ситуацію, дорогу до можливого діалогу.

"І ця дипломатична артилерія буде посилювати свій калібр найближчі місяці, і причина цього не в тому, що українські війська залишили Авдіївку, бо так це подає Пекін. А причина в тому, що Росія не має змоги розвивати ці події, тому і конче необхідна зараз пауза для того, щоб накопичити силу. Не знаю, чи розуміють в Анкарі, з моєї точки зору там все простіше, тому що Ердоган вирішує свої питання, бо починається формування бюджету наступного 2025 року. В Китаї простіше, Пекін просто виконує чергову настанову Кремля та свою роль цих дипломатичних вояжів. Ми побачимо зараз, як у цій ситуації запалиться Бразилія, Лула да Сілва (президент Бразилії, - ред.), хоча під ним уже стілець горить по ситуації всередині країни, але куди ж тоді дінешся, як треба реалізовувати доручення, які йдуть з Москви та Пекіна. Точнісінько так зараз виникнуть і нові пропозиції з боку африканських "замирювачів" і так далі. Думаю, що сюди включаться і саудити. Тобто йде черговий цей шторм", - прокоментував дипломат.

Політик зазначив, що зустріч Лі Хуея в Європі, в Брюсселі проходила в досить жорсткій тональності, де представники європейської спільноти дуже чітко вказали, що, якщо Китай надалі буде постачати до Росії комплектуючі для такої зброї, як крилаті ракети, КАБи, літаки й так далі, то кількість санкцій буде зростати.

"На що позиція Лі Хуея від імені Китаю і посла Китаю при ЄС, який був присутній на зустрічі, була однозначною: ми Росії летальну зброю не надсилаємо, ми олії в полум'я не доливаємо, ми хочемо бути конструктивними та додати в необхідність діалогу лише китайської мудрості. Я майже цитую з того, що було сказано всередині цього діалогу. Європейські представники відповіли досить жорстко, що вони готові обмінюватися інформацією і бути в діалозі, але Китай повинен зробити висновки. Бо Китай не залишає іншого варіанту Європейському Союзу, ніж збільшувати санкції й зменшувати товарообіг з Китаєм у зв'язку з тим, що він фактично сприяє Росії у бомбардуванні України. Вже з цих компонентів складається зрозуміла ситуація щодо маневрів у наступні місяці, які будуть здійснюватися Москвою", - резюмував Безсмертний.

3 березня заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін і спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявили, що врегулювання війни в України неможливе без урахування російських інтересів.

4 березня у звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що російська влада маніпулює запропонованими Китаєм і Туреччиною переговорними майданчиками для підриву подальшої міжнародної підтримки України.

7 березня в Офісі президента відбулася зустріч щодо безпекової ситуації в Україні та інших актуальних питань з делегацією КНР на чолі зі спеціальним представником уряду з питань Євразії Лі Хуеєм

8 березня президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Туреччини.









