Я була в воротах Охматдиту, бачила цей прильот: волонтерка Солошенко про ракетний удар РФ по дитячій лікарні

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Війна у моєму житті вже 11-й рік, я їздила на Донеччину, Луганщину, тому, на жаль, знаю, що таке війна. Звісно, тригерило всіх, що це дитяча лікарня. Я впевнена, росіяни розуміли, що робили. Крім того, ще прилетіло у клініку репродуктивної медицини. Це такий удар по наших дітях, по нашому майбутньому. Так сталося, що я живу поряд з Охматдитом, і йшла в той час на евакуацію поранених. Коли пройшла перша хвиля ракетної атаки, то я чомусь не побачила повідомлення, що ракети продовжують летіти й відбою повітряної тривоги немає. У той момент я була в воротах Охматдиту, якраз проходила поряд і бачила цей прильот. Потім, як і всі люди, що були поряд, побігла туди. Це нормальна реакція, у цьому нема нічого героїчного, так треба робити", - зауважила волонтерка.

Ірина Солошенко зазначила, що її вразили медики Охматдиту, які першими почали допомагати своїм колегам. Всі, як мурашник, зібралися, а там вже були й поліцейські, і люди, що проходили повз лікарню, ніхто не панікував, розбирали завали, а коли були хвилини тиші, всі мовчали.

"Ми бачили на Майдані, як українці вміють гуртуватися. Мені шкода, що у такі моменти, а під час війни особливо, ми це постійно розгублюємо. Ми можемо об'єднатися тоді, коли нас дуже сильно тригерить. Але у нас щоденно війна, у нас щоденно страждають люди. На тисячах кілометрів є прильоти, загиблі, прошу нас всіх українців про це пам'ятати. В Охматдиті вже сьогодні налагодили всі свої комунікації, читайте офіційну інформацію на сайті дитячої лікарні. Вчора підключилися всі, і МОЗ там був, і Кличко, і народні депутати. Охматдит відбудують, тільки людей ми не повернемо, які загинули. Охматдит відбудують точно, я у це абсолютно вірю", - наголосила керівниця проєкту Благодійний фонд "Коло".

За її словами, на цей час приєднались і різні країни, поляки та німці пропонують забрати онкохворих дітей, що дуже добре, бо діти там будуть лікуватися у спокої, де не будуть прилітати ракети, і ці діти одужають.

"Це щастя, що ракета потрапила в історичну будівлю, там поряд є хірургічний корпус 1970-х років, де вибило абсолютно все, і косметичним ремонтом неможливо буде обійтися, треба робити повноцінний ремонт. Поряд, у будинку Міністерства інфраструктури на 18-20-х поверхах були вибиті шибки, це щоб ви розуміли, якої потужності був прильот, при чому прямий. Навіть через цей сум порадіймо, що держава зараз так активно включається", - резюмувала Солошенко.