"Я кладу слухавку, а потім ракети летять на Київ": Трамп визнав, що після кожної його "чудової розмови з Путіним" РФ атакує Україну

Про це він сказав на пресконференції з главою НАТО Марком Рютте, яку транслювало "Еспресо".

Трамп зазначив, що неодноразово пропонував Путіну мирні рішення, однак не бачив жодної конструктивної відповіді.

"Путін — жорсткий хлопець, - заявив Трамп. - Він обдурив багатьох. Клінтона, Буша, Обаму, Байдена і навіть мене. Я кладу слухавку після розмови з ним, кажу, що це була чудова розмова, а потім ракети летять на Київ і вбивають людей. Уже три чи чотири рази це траплялося. Виглядає, що це просто слова без жодного змісту", — каже президент США.

Трамп розповів, що коли приходить додому і розповідає дружині, першій леді США Меланії Трамп, що гарно поговорив із Путіним, вона відповідає: "Та невже? Ще одне місто обстріляли".

Трамп звинуватив Путіна у руйнуванні власної країни заради геополітичних амбіцій. За словами Трампа, Москва дедалі більше втрачає як економічно, так і морально, внаслідок війни проти України.

"Ми знаємо, як економіка Росії страждає. Путін прекрасно про це знає — він підриває свою економіку. Тому хай він подумає про свою країну. Він через свої амбіції зруйнував багато країн", — заявив Трамп.

Трамп наголосив, що на певному етапі потрібно припинити спроби домовлятись і перейти до рішучих дій: "На певному етапі стає зрозуміло: досить, треба діяти".

Політик також згадав про можливість досягти мирної угоди протягом 50 днів і дав сигнал Путіну: "Я сподіваюся, що Путін до цього серйозно поставиться. Він знає угоду, до якої може бути увага протягом 50 днів, і знає, які можуть бути справедливі терміни. Якщо не погодиться — він просто буде тим, хто програв".