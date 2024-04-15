Я намагаюся вирішити проблему недовіри між військовими і тилом, - командир роти батальйону "Вовки Да Вінчі" Ябчанка про рекрутинговий тур

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я призначений командиром роти, відповідно, у мене є три задачі – люди, технології та ресурси. Ми зараз на доукомплектуванні, активно займаємося рекрутингом. Зокрема їжджу містечками поки що Львівщини, хоча нещодавно був і у Чернігові, я називаю це рекрутинговий тур. Якщо ти хочеш з людьми мати якусь спільну справу або вирішити спільну проблему чи задачу, то краще з цими людьми напряму побалакати. Тобто планували тур як рекрутинговий, коли командир їздить і шукає потенційних побратимів. А виявилося, що це не просто рекрутинговий тур, а це така собі розмова вояки і тилу. Складно говорити про результати, але з того, що я чую, мені видається, що це йде на користь, тому що приходять люди на зустрічі, які усвідомлюють зараз глибину проблеми", - зазначив лейтенант ЗСУ.

За його словами, люди чують відповіді щодо мобілізації, рекрутингу, бо рекрутинг – добровільне рішення людини, яка обирає куди саме з бойового підрозділу може піти воювати, а мобілізація – інструмент примусу з боку держави.

"Також люди питають, як воно воюється, задають абсолютно конкретні питання. Є ще одна цікава особливість з цього туру, що переважно приходять жінки. Я потім зрозумів, що вони приходять поставити певні запитання для своїх чоловіків. Зрозумійте цей рівень стурбованості, не хочеться казати недовіри до людей у формі, тобто ти кажеш, що це рекрутинговий тур, приходьте поговорити про війну, а вони додумають, що там можуть вручити повістку. Добре, що є такий вихід, і чоловіки попросили своїх дружин піти на таку зустріч, тобто вони не ховалися від цієї розмови. І у цьому турі я намагаюся вирішити проблему недовіри між військовими і тилом. Це річ, про яку я два роки тому не міг собі уявити. Я переконаний, що тил хоче зберегти країну", - прокоментував командир роти "Гонор".

На його думку, щоб повернути довіру треба спілкуватися військовим з тилом.

"Я їжджу і спілкуюся з тилом, поки я на ВЛК, то можу поїхати й побалакати з людьми. Тим більше зараз я у статусі командира роти, тому можу сказати: "Дивіться, ми добробат, у нас грамотні командири, воюємо вже третій рік, а дехто з 2014 року, маємо забезпечення – ходіть до нас. Якщо вас щось цікавить, питайте. Давайте спілкуватися." Коли я один, важко переломити тренд недовіри, то робімо це масово. Наступні наші зустрічі будуть у Тернополі, Івано-Франківську, поза сумніву, буде й у Києві", - зауважив Олександр Ябчанка.

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Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи.

14 квітня заступник очільника Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що Зеленський підпише закон про мобілізацію після його перевірки Офісом президента на відповідність Конституції.













