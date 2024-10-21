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Я не сумніваюся, що військові КНДР є на території України, - політтехнолог Загородній

Ірена Моляр
21 жовтня, 2024 понедiлок
15:20
Війна з Росією армія КНДР

Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи", зазначив, що військові КНДР вже можуть працювати на території України як спеціалісти з фортифікацій та бути у розрахунках, які обслуговують ракети

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Те, що північнокорейські війська є на території України, я не сумніваюся. Скоріш за все це спеціалісти з фортифікацій, тому що вони вважаються дуже гарними фахівцями в цьому. Те, що набудовано в Газі, в Лівані для "Хезболли", то Ізраїль підозрює, що це працювала Північна Корея, бо у них практично вся країна забудована в таких тунелях, щоб уникнути ударів з боку США та Південної Кореї", - зауважив політтехнолог.

За його словами, також не виключено, що північнокорейські військові можуть бути у розрахунках, які обслуговують ракети.

"А щодо реакції Заходу, то вже з'явилися північнокорейські ракети та зброя, а нічого не відбувається. Наприклад, сьогодні 21 жовтня приїжджає в Київ очільник Пентагону Ллойд Остін, який серйозно говорить, що США ще не бачать північнокорейських солдатів на території Росії. Це означає, що до виборів у Сполучених Штатах вони їх і бачити не будуть, хоча це повний провал політики Саллівана, Бернса та Байдена стосовно того, щоб війна не захоплювала нові країни. Це якраз показує, що Третя світова війна розпочалася, а нинішня діюча американська адміністрація вдає, що начебто нічого не відбувається", - резюмував Тарас Загородній.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо 

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії. 

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні. 

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм. 

Пізніше Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Уже 19 жовтня стало відомо, що КНДР перекинула на територію Росії 1,5 тис. спецпризначенців.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у північнокорейській ракеті KN-23/24, якою Росія атакувала Україну, знайшли західні компоненти.

21 жовтня повідомлялось, що окупанти затримали 18 військовослужбовців Північної Кореї, які намагались втекти з позицій у Курській області. Їх можуть задіяти в штурмових діях проти ЗСУ.






 

Теги:
Світ
Україна
Росія
КНДР
Ізраїль
російська армія
Південна Корея
Захід
Ліван
Третя світова війна
вибори у США
США
Ллойд Остін
Сектор Гази
Хезболла
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