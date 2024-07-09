"Я не витримав": Лубінець зізнався, що після удару по Охматдиту написав емоційну SMS уповноваженій з прав людини РФ

Про це він розповів на пресконференції "Повернути означає врятувати".

Він розповів, що вранці 8 липня мав робочу розмову з уповноваженою з прав людини РФ щодо повернення українських полонених.

"Вчора вранці було спілкування технічного характеру щодо повернення громадян України, а після емоційна була моя реакція на події, пов’язані з обстрілом цивільної інфраструктури та загибеллю українських дітей", - сказав Лубінець.

На запитання журналістів щодо тексту повідомлення він відповів, що не розголошуватиме його, аби не зіпсувати робочу комунікацію щодо повернення українців. Лише зазначив, що це було емоційне SMS.

"Настільки чутлива тема, я не хочу, щоб це якось вплинуло на комунікацію, яка відбулась, напевно, що я вперше я вже просто не витримав. Розумієте, у мене таке саме відношення, як у кожного з вас. Я коли побачив ці фотографії, у мене теж діти", - зазначив омбудсман.