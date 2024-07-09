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"Я не витримав": Лубінець зізнався, що після удару по Охматдиту написав емоційну SMS уповноваженій з прав людини РФ

9 липня, 2024 вiвторок
20:34
Війна з Росією Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що після атаки на Охматдит написав емоційне повідомлення своїй російській колезі Тетяні Москальковій

Зміст

Про це він розповів на пресконференції "Повернути означає врятувати".

Він розповів, що вранці 8 липня мав робочу розмову з уповноваженою з прав людини РФ щодо повернення українських полонених.

"Вчора вранці було спілкування технічного характеру щодо повернення громадян України, а після емоційна була моя реакція на події, пов’язані з обстрілом цивільної інфраструктури та загибеллю українських дітей", - сказав Лубінець.

На запитання журналістів щодо тексту повідомлення він відповів, що не розголошуватиме його, аби не зіпсувати робочу комунікацію щодо повернення українців. Лише зазначив, що це було емоційне SMS.

"Настільки чутлива тема, я не хочу, щоб це якось вплинуло на комунікацію, яка відбулась, напевно, що я вперше я вже просто не витримав. Розумієте, у мене таке саме відношення, як у кожного з вас. Я коли побачив ці фотографії, у мене теж діти", - зазначив омбудсман.

  • Уранці понеділка, 8 липня, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі та Києві загинули майже 20 людей, близько півсотні - поранено.
  • Росіяни 8 липня здійснили удар по відділенню токсикології дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, де пацієнти отримували діаліз. Встановлено, що РФ атакувала будівлю ракетою X-101. Відомо про 2 загиблих.
  • 9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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