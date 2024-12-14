Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Якщо і відбуватимуться переговори, то це не означає, що стихне поле бою, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко
Ексклюзив

Якщо і відбуватимуться переговори, то це не означає, що стихне поле бою, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко

Ірена Моляр
14 грудня, 2024 субота
15:12
Війна з Росією ЗСУ

Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, вважає, що навіть з початком переговірного процесу не варто сподіватися на швидке припинення вогню

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Для Росії війна в Україні вже давно перейшла з військової площини у політичну. Отже, можемо говорити, що всі перемовини, які зараз обговорюються, не будуть відбуватися одного дня. А питання військової доцільності проведення бойових дій росіяни розцінюють, як вирішення своїх політичних питань. Оскільки політичне питання РФ – виживання диктатури Путіна, то дискусії, обговорення, баталії, торги, обман, пошук додаткових союзників, підкупи – все це будуть намагатися здобути сторони, що долучатимуться до цього процесу. На жаль, це опосередковано впливатиме на лінію фронту", - зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, навіть, якщо визріватимуть переговори або вже відбуватимуться, то це не означатиме, що стихне поле бою. Слід пригадати, події часів АТО, бої за Дебальцеве – коли всі перемовники сиділи та дискутували, обговорювали процес припинення вогню, а в той час російські війська шалено атакували.

"Приблизно така ситуація буде відбуватися і зараз. Тому не варто сподіватися на швидке припинення вогню та розслаблятися. Буде ще довгий та тривалий процес. Під час затяжних переговорів матиме для нас величезне значення питання ресурсів та спроможностей. Тут йдеться і про внутрішню консолідацію суспільства, і про реальну підтримку наших союзників, а також важливо те, що зараз американці всю зброю, яку зобов'язалися нам надати, починають передавати форсованим темпами", - резюмував Іван Тимочко.

  • 13 грудня NBC повідомив, що команда Трампа з національної безпеки веде перемовини з адміністрацією чинного американського лідера Джо Байдена та українськими чиновниками щодо "пошуку способу" закінчення війни.
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте застеріг від публічних обговорень імовірної мирної угоди між Києвом та Москвою, аби не робити російського диктатора Володимира Путіна обізнанішим.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
АТО
Дебальцеве
США
допомога Україні
допомога США Україні
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
13 грудня, 2024 п'ятниця
Згурець пояснив, чому росіяни без бою захопили укріпрайон біля Покровська
Сергій Ребров
Автор Дмитро Марценишин
13 грудня, 2024 п'ятниця
Ребров прокоментував результати жеребкування відбору ЧС-2026
Дмитро Медведєв
Автор Марія Науменко
13 грудня, 2024 п'ятниця
"Бути з Росією або зовсім зникнути з карти світу": Медведєв заявив, що Україна опинилася перед вибором
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
14 грудня
15:24
Швейцарія
У Швейцарії заборонять нацистську символіку на тлі зростання антисемітизму
15:24
Оновлено
FIFA під час жеребкування на ЧС-2026 з футболу показала карту України без Криму
ФІФА під час жеребкування ЧС-2026 показала карту України без Криму: в УАФ, МЗС і національній команді відреагували
14:54
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація вдень 14 грудня
14:48
на фото: Джим Керрі
"Говорив більше про відпочинок": Джим Керрі заявив, що повертається до акторської кар'єри, після заяв про вихід на пенсію
14:46
На Полтавщині підлітки в підвалі побили хлопця: поліція розпочала кримінальне провадження
14:40
На фронті загинув український актор Яків Ткаченко
14:39
Херсонська область
Окупанти вдарили по Новоолександрівці на Херсонщині: постраждала жінка
14:10
Ексклюзив
Роман Безсмертний
"Необхідна ініціатива щодо об'єднання сил по колу Київ - Єрусалим - Вашингтон": Безсмертний про послаблення позицій Путіна
14:08
ППО, резерви та підтримка ОПК: Міноборони обговорило з Північнобалтійськими країнами плани допомоги Україні на 2025 рік
14:03
OPINION
Віктор Хафезович Янукович і Башар Федорович Асад
14:03
Сербія
США планують накласти санкції на головну нафтогазову компанію Сербії через те, що її акціями володіє російський Газпром
13:57
Денис Пушилін
Пушилін вимкнув зв’язок під час прямої лінії з мешканцями ТОТ Донеччини через "незручне" питання, - ЦНС
13:37
окупанти оркі русня
У Росії автобус з пораненими окупантами врізався в "урал" з іншими військовими: є загиблі та поранені, - росЗМІ
13:32
Ексклюзив
НАТО
Кожна з країн НАТО має суверенне право відправити власні миротворчі війська до України, - дипломат Брайза
13:17
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль ударив по сирійських складах зброї та авіабазах поблизу Дамаска, - ЗМІ
13:14
Окупанти поліпшили тактичне положення на Покровському напрямку, - ОТУВ "Хортиця"
13:06
Бійці ГУР знищили в Росії винищувач Су-30 і три локомотиви, які окупанти використовували у війні проти України
13:01
Газпромбанк
Туреччина просить США виключити її з санкційного списку проти російського Газпромбанку, - ЗМІ
12:54
Оновлено
Михаїл Кавелашвілі
Михаїла Кавелашвілі обрали президентом Грузії
12:40
Війська РФ обстріляли Запорізьку область: постраждали двоє людей
12:29
Міністерство оборони України
Міноборони пропонує впровадити "данську модель" для фінансування виробників тилового майна
12:02
Єрмак і єврокомісар з оборони Кубілюс обговорили ситуацію на фронті, потреби Сил оборони та зміцнення української ППО
12:02
OPINION
Чому в мене сьогодні не буде світла лише три години?
11:27
ГУР: близько тисячі російських військових у Сирії колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма"
11:26
Партизани розвідали базу РЛС окупантів у Криму: її раніше атакували українські дрони
11:06
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 грудня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:37
Успенський собор у Каневі
Тисячолітній Успенський собор у Каневі повернули у власність держави
10:24
Південна Корея
Парламент Південної Кореї з другої спроби оголосив імпічмент президенту
10:17
Росіяни атакували Білозерку на Херсонщині: пошкоджено будинки
10:15
Оновлено
ЗСУ уразили нафтобазу окупантів в Орловській області РФ: там сталася пожежа
10:02
OPINION
"Орешникова криза": Путіна попустило з "ядеркою"
09:54
Чорнобиль
14 грудня - День пам'яті про учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Що ще відомо про цей день та чому його називали одним з найнебезпечніших
09:47
Росія з КНДР
Підрозділи армії КНДР у Росії привели в стан готовності до штурмових дій на Курщині, - ГУР
09:25
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 205 боєзіткнень: на Курахівському напрямку українські захисники відбили 27 атак
09:20
Ексклюзив
Покровськ
До 16 грудня з Покровська будуть намагатись примусово евакуювати всіх дітей, - журналістка Бірюкова
09:17
ппо
Сили ППО за ніч знищили 58 ворожих БПЛА, два повернулись у РФ
08:46
окупанти примусове вивезення
Росіяни вивозять родини з ТОТ у санаторії до Білорусі: курує програмою РПЦ, - Спротив
08:33
санкції проти Росії
ЄС готує перші санкції проти Росії за дезінформацію та гібридну діяльність, - ЗМІ
08:16
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія вночі атакувала Україну дронами: у Києві, на Київщині й Черкащині впали уламки
08:02
OPINION
блог Олеся Яхно
Поки що немає бачення післявоєнного світу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV