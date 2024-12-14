Якщо і відбуватимуться переговори, то це не означає, що стихне поле бою, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Для Росії війна в Україні вже давно перейшла з військової площини у політичну. Отже, можемо говорити, що всі перемовини, які зараз обговорюються, не будуть відбуватися одного дня. А питання військової доцільності проведення бойових дій росіяни розцінюють, як вирішення своїх політичних питань. Оскільки політичне питання РФ – виживання диктатури Путіна, то дискусії, обговорення, баталії, торги, обман, пошук додаткових союзників, підкупи – все це будуть намагатися здобути сторони, що долучатимуться до цього процесу. На жаль, це опосередковано впливатиме на лінію фронту", - зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, навіть, якщо визріватимуть переговори або вже відбуватимуться, то це не означатиме, що стихне поле бою. Слід пригадати, події часів АТО, бої за Дебальцеве – коли всі перемовники сиділи та дискутували, обговорювали процес припинення вогню, а в той час російські війська шалено атакували.

"Приблизно така ситуація буде відбуватися і зараз. Тому не варто сподіватися на швидке припинення вогню та розслаблятися. Буде ще довгий та тривалий процес. Під час затяжних переговорів матиме для нас величезне значення питання ресурсів та спроможностей. Тут йдеться і про внутрішню консолідацію суспільства, і про реальну підтримку наших союзників, а також важливо те, що зараз американці всю зброю, яку зобов'язалися нам надати, починають передавати форсованим темпами", - резюмував Іван Тимочко.