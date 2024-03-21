Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Якщо ми не дочекаємось супутникових знімків, значить дрон "Лютий" гарно попрацював, - Defense Express про атаку на Енгельс
Ексклюзив

Якщо ми не дочекаємось супутникових знімків, значить дрон "Лютий" гарно попрацював, - Defense Express про атаку на Енгельс

21 березня, 2024 четвер
17:41
Війна з Росією Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що росіянам вже доводиться ховати свої літаки

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо сьогоднішньої атаки на Київ, то є момент, на який треба звернути увагу. Більша частина бомбардувальників РФ злітала з аеродрому "Оленья", розташованого в Мурманській області. Тобто росіянам довелось ховати свої літаки. Щодо аеродрому "Енгельс", то було повідомлення, що росіяни звідти підіймали 1 чи 2 бомбардувальники при тому, що там стояло 10 літаків", - пояснив Киричевський.

За словами військового експерта, якщо ми не дочекаємось супутникових знімків аеродрому "Енгельс" за 20 березня 2024 року, то це свідчитиме, що наш дрон-камікадзе "Лютий", як було офіційно визнано, там гарно попрацював.

"А потім, за кілька місяців, слідчий комітет РФ бідкатиметься, що перед ударом Києва їм пошкодили кілька бомбардувальників. Нагадаю, що у грудні 2023 року були гарні удари по російських аеродромах "Енгельс" та "Шайковка". За нашими офіційними даними було пошкоджено 2 бомбардувальники РФ, а росіяни записали 8 знищених бомбардувальників і кілька крилатих ракет", - додав Киричевський.

  • 17 березня російське міністерство оборони повідомило про атаки безпілотників на Білгородську та Брянську області.
  • Того ж дня росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників на 8 областей РФ. Зокрема, українські дрони атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані. У районі аеропорту "Домодєдово" у Підмосков'ї лунали вибухи.
  • Уночі 20 березня безпілотники атакували російське місто Енгельс, де розміщений військовий аеродром. До цієї спецоперації причетна українська розвідка.
Теги:
Новини
Росія
зброя
ППО
Київщина
ЗСУ
безпілотник
новини Києва
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
конгрес США
19 березня, 2024 вiвторок
Україні не варто очікувати на допомогу від США тому, що розглядається план "Б", - дипломат Осипенко
Бєлгород вибух
20 березня, 2024 середа
Рейд російських добровольців: бійці закликали до повної евакуації Білгородщини, у міноборони РФ заявили про "зачистку" Козинки
путін
20 березня, 2024 середа
ISW: РФ намагається побудувати коаліцію з трьома країнами на противагу Заходу
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.75
    Купівля 38.75
    Продаж 39.25
  • EUR
    Купівля 42.22
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
21 березня
18:19
Запоріжжя
Збирав дані про Сили оборони із "спостережного пункту" на дачі: викладача засудили до 9 років
18:15
На фото: Гра The Sims
Марго Роббі стала продюсеркою кіноадаптації гри The Sims
18:05
OPINION
Володимир Гевко
Екологічне приязне спілкування саме по собі є мистецтвом
17:53
САП
САП з 21 березня виходить з підпорядкування Офісу генпрокурора і стає окремою юрособою
17:51
РФ обстріляла Новогродівку на Донеччині: є загиблий і поранені
17:44
Китай
У США вважають, що Китай до 2027 року буде готовий до вторгнення на Тайвань
17:36
Легіон "Свобода Росії"
Російські добровольці відзвітували про результати рейду на Білгородщину та Курщину
17:33
На фото: Олександр Ярема
"Наші продюсери перед ними прогиналися": актор Олександр Ярема розповів про співпрацю з росіянами в Україні 
17:33
Кая Каллас
Естонія закликала всі країни "Рамштайну" виділити 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні
17:14
космос технології Росія Білорусь США
Не ввімкнулись двигуни: на космодромі Байконур скасували запуск космічного корабля "Союз"
17:06
Оновлено
У Раді пропонують регулювати роботу Telegram в Україні: подробиці
16:59
Іван Федоров
Росіяни проводять примусову паспортизацію молоді: Федоров розповів про ситуацію на ТОТ після псевдовиборів президента РФ
16:56
Оновлено
РФ атакувала Миколаїв балістичною ракетою
РФ удень 21 березня атакувала Миколаїв: загинула людина
16:51
ГУР
Ціллю атаки РФ на Київ 21 березня було Головне управління розвідки, – ЗМІ
16:46
Віталій Портников
Ми маємо справу з незвичайною війною, це не просто територіальний конфлікт: Портников на Київському безпековому форумі
16:45
війна з Росією Сергій Шойгу зброя
У Росії заявили про запуск масового виробництва 3-тонних авіабомб ФАБ-3000
16:40
Олександр Сирський
Сирський – головнокомандувачу ЗС Франції: Вдалося стабілізувати обстановку на сході України
16:28
фейк
Київ нібито готує юнаків-партизанів, аби вони воювали з росіянами: у РФ вигадали новий фейк
16:19
Петер Сіярто
"Хотіли б розвивати співпрацю": Сіярто сказав, у яких сферах Угорщина прагне взаємодіяти з РФ
16:01
OPINION
Карл Волох
"Слуги" за зарплату ходити в парламент не наймалися
15:55
в'язниця
Вбив жінку і викинув валізу з її розчленованим тілом у канал: адвоката засудили до 15 років тюрми
15:54
Карл Негаммер
Австрія виступила проти закупівлі зброї для України коштами від заморожених активів РФ
15:48
таксі
Росіяни на ТОТ збирають інформацію під виглядом цивільних, зокрема через роботу в таксі, - Спротив
15:41
серіал "Корона" про життя принцеси Діани
BAFTA TV оголосила номінантів: "Корона" претендує на найбільшу кількість нагород
15:26
дрони ЗСУ
Під час виборів президента росіяни донатили на дрони для підрозділів розвідки України, - ГУР
15:24
Володимир Зеленський
Посилення ППО та безпекова угода: Зеленський провів розмову з прем'єром Греції
15:20
Ексклюзив
Карта бойових дій: Бахмут
У 26-й окремій артбригаді назвали пріоритетні напрямки для ворога біля Бахмута
15:18
Дмитро Табачник
Ексміністра освіти і науки Табачника заочно засудили до 15 років тюрми
14:57
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:51
Оскароносна стрічка "20 днів у Маріуполі" зʼявилась на всіх українських онлайн-платформах
14:44
Запоріжжя
Рада передала Запорізькій ОВА повноваження місцевої облради
14:41
Бійця на фото звуть Олексій. Гвардієць сьогодні зранку збив крилату ракету, що прямувала на столицю
"На все були лічені секунди": стрілець-зенітник розповів про збиття ракети під час атаки РФ 21 березня
14:27
На фото: BookChef
Аудитори не знайшли фактів співпраці видавництва BookChef з РФ
14:23
Оновлено
Ілля Забрний та Едін Джеко (праворуч)
Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція гри плей-офф Євро-2024
14:21
ФСБ
Окупанти затримали двох маріупольців, які підтримували Азов та Україну в соцмережах
14:12
окупанти крим
Росіяни на ТОТ викрали близько 300 людей з початку року, - Спротив
14:02
OPINION
Сергій Громенко
Іван Грозний як тип російського... ліберала
13:51
На фото: Співзасновниця бренду SLEEPER Катерина Зубарєва
Співзасновницю бренду SLEEPER, який найняв росіянку у 2022-му, внесли до рейтингу "Сила жінок"
13:50
Микола Азаров
Експрем'єра-втікача Азарова судитимуть у справі про держзраду
13:48
Оновлено
Масована ракетна атака по Україні 21 березня: в Києві й області пролунали вибухи, є постраждалі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV