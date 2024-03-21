Якщо ми не дочекаємось супутникових знімків, значить дрон "Лютий" гарно попрацював, - Defense Express про атаку на Енгельс

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо сьогоднішньої атаки на Київ, то є момент, на який треба звернути увагу. Більша частина бомбардувальників РФ злітала з аеродрому "Оленья", розташованого в Мурманській області. Тобто росіянам довелось ховати свої літаки. Щодо аеродрому "Енгельс", то було повідомлення, що росіяни звідти підіймали 1 чи 2 бомбардувальники при тому, що там стояло 10 літаків", - пояснив Киричевський.

За словами військового експерта, якщо ми не дочекаємось супутникових знімків аеродрому "Енгельс" за 20 березня 2024 року, то це свідчитиме, що наш дрон-камікадзе "Лютий", як було офіційно визнано, там гарно попрацював.

"А потім, за кілька місяців, слідчий комітет РФ бідкатиметься, що перед ударом Києва їм пошкодили кілька бомбардувальників. Нагадаю, що у грудні 2023 року були гарні удари по російських аеродромах "Енгельс" та "Шайковка". За нашими офіційними даними було пошкоджено 2 бомбардувальники РФ, а росіяни записали 8 знищених бомбардувальників і кілька крилатих ракет", - додав Киричевський.