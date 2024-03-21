Якщо ми не дочекаємось супутникових знімків, значить дрон "Лютий" гарно попрацював, - Defense Express про атаку на Енгельс
Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що росіянам вже доводиться ховати свої літаки
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Щодо сьогоднішньої атаки на Київ, то є момент, на який треба звернути увагу. Більша частина бомбардувальників РФ злітала з аеродрому "Оленья", розташованого в Мурманській області. Тобто росіянам довелось ховати свої літаки. Щодо аеродрому "Енгельс", то було повідомлення, що росіяни звідти підіймали 1 чи 2 бомбардувальники при тому, що там стояло 10 літаків", - пояснив Киричевський.
За словами військового експерта, якщо ми не дочекаємось супутникових знімків аеродрому "Енгельс" за 20 березня 2024 року, то це свідчитиме, що наш дрон-камікадзе "Лютий", як було офіційно визнано, там гарно попрацював.
"А потім, за кілька місяців, слідчий комітет РФ бідкатиметься, що перед ударом Києва їм пошкодили кілька бомбардувальників. Нагадаю, що у грудні 2023 року були гарні удари по російських аеродромах "Енгельс" та "Шайковка". За нашими офіційними даними було пошкоджено 2 бомбардувальники РФ, а росіяни записали 8 знищених бомбардувальників і кілька крилатих ракет", - додав Киричевський.
- 17 березня російське міністерство оборони повідомило про атаки безпілотників на Білгородську та Брянську області.
- Того ж дня росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників на 8 областей РФ. Зокрема, українські дрони атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані. У районі аеропорту "Домодєдово" у Підмосков'ї лунали вибухи.
- Уночі 20 березня безпілотники атакували російське місто Енгельс, де розміщений військовий аеродром. До цієї спецоперації причетна українська розвідка.
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