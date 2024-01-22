Якщо Перекопський перешийок перейде під вогневий контроль ЗСУ, то південний плацдарм РФ задихнеться, - військовий експерт Черник

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що ми зуміли втримати й взагалі створити плацдарм на лівому березі Дніпра - це вже успіх. Чому він нам потрібний? Тому що Херсон мав би видохнути від артилерійських ударів. Маємо розуміти, що утворення справжнього великого плацдарму - це робота по Перекопському перешийку в потенціалі", - пояснив Черник.

За словами військового експерта, потрібно відсувати лінію боєзіткнення на 20-30 км у глиб суходолу, щоб нарешті HIMARS могли запрацювати по Перекопському перешийку в частині логістики.

"Але й росіяни це усвідомлюють. Бо, якщо Перекопський перешийок стане під повноцінний вогневий контроль ЗСУ, то південний плацдарм може задихнутися. На лівому березі точаться надважкі бої. Наразі складно спрогнозувати, де відбудеться точка перелому", - додав Черник.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень, Сили оборони знищили ще 830 окупантів. Противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ на Херсонському напрямку.



























