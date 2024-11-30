Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Ймовірно в автобусі була завчасно підготовлена вибухівка": заступник голови Херсонської облради Соболевський про обстріл у Новій Каховці
Ексклюзив

"Ймовірно в автобусі була завчасно підготовлена вибухівка": заступник голови Херсонської облради Соболевський про обстріл у Новій Каховці

Тетяна Нижник
30 листопада, 2024 субота
12:06
Війна з Росією Обстріл Нової Каховки 26 листопада

Перший заступник голови Херсонської Юрій Соболевський прокоментував удар по тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Аналізуючи матеріали та свідчення людей, які були поруч, вони не чули звуку прильоту, характерного для мінометних систем. Неможливо не почути 120-ту міну, вона дуже гучно летить. На автобусі немає уламків, була лише вибухова хвиля. Можливо, вибухівка була завчасно закладена в автобусі і його підривали для створення так званого сюжету", - повідомив Соболевський.

За його словами, окупаційна влада підриває мешканців окупованої території через відсутність лояльності. Таким чином вони дискредитують ЗСУ і намагаються отримати "симпатію" для "руського миру", показуючи, що захищають населення від ЗСУ.

"Пропаганда частково працює, але більшість населення не має лояльності до росіян, на яку вони розраховують. Такі випадки були в Олешках, Новій Каховці та навіть у Херсоні під час окупації. Пропагандистська група завжди є на місці під час подібних обстрілів, навіть камеру встановлюють заздалегідь", - додав він.

  • Нагадаємо, серед дня вівторка, 26 листопада, російські загарбники завдали удару по тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області, унаслідок чого є загиблі та постраждалі. Росіяни своєю чергою звинувачують в атаці Україну.
  • 28 листопада окупанти скинули з дрона вибухівку на два пасажирські автобуси у передмісті Херсона.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Нова Каховка
Читайте також:
Рустем Умєров
Автор Ірена Моляр
28 листопада, 2024 четвер
"Чому Умєров повертається з пустими руками?": військовий експерт Селезньов про візит міністра оборони до Сеула
путін
Автор Юлія Юліна
28 листопада, 2024 четвер
Путін пригрозив застосувати проти України "всі наявні засоби ураження" в разі отримання нею ядерної зброї
Володимир Зеленський
Автор Дар'я Куркіна
29 листопада, 2024 п'ятниця
З членством у НАТО: Зеленський припустив припинення війни без повернення територій
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.7
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
30 листопада
12:59
радіотехнічні війська
Радіотехнічні війська зафіксували майже мільйон повітряних цілей РФ з початку великої війни
12:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 листопада: скільки коштує в обмінниках долар і євро
12:35
Оновлено
Аеропорт Алеппо
Російська авіація спільно з сирійською вперше з 2016 року обстріляла Алеппо та інші міста, захоплені повстанцями, - ЗМІ
12:20
Російському генералу Нікіфорову, який наказав ударити "іскандером" по драмтеатру у Чернігові заочно повідомили про підозру
12:05
На фото: стабпункт під Бахмутом, монітор біля пораненого
Японська компанія розробила роботизовані костюми для реабілітації важкопоранених українських військових
12:02
Карло Формоза
Конференція з відновлення України у Римі зосередиться на чотирьох напрямках, - посол Італії Формоза
12:00
OPINION
Чому Україні не підходить "довга стратегія"
10:56
Минулої доби росіяни вбили мирного жителя Донеччини
10:51
Оновлено
Херсон
Війська РФ атакували громадський транспорт у Херсоні: поранено 7 людей
10:48
Під час атаки по Україні 28 листопада F-16 знищили 7 російських крилатих ракет, - Зеленський
10:30
Ексклюзив
РЛС "Подльот"
Знищена РЛС "Подлет" була складовою ППО росіян в Криму, - ВМС ЗСУ
10:17
евакуація
У Боровій на Харківщині завершили примусову евакуацію дітей із сім’ями
10:01
OPINION
Про ЩО домовлятися з Росією?
10:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Технічно Київ має бути спокійним, бо Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру, - американський політолог Буґайський
09:56
ЗАЕС окупанти
Запорізька АЕС втретє за місяць опинилась на межі блекауту через російський обстріл
09:54
бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
"Каста" і два "Подльоти": бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
09:46
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль розповів, чи можливе часткове відкриття авіапростору над Україною
09:36
сили ППО
Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили 8 з 10 ворожих дронів
09:22
Присвячена загиблим побратимам: "Культурний десант" випустив кліп на пісню Мирослава Кувалдіна "До побачення"
08:35
Огляд
Недосип, мавпа за рогом і Всесвіт у кріслі - 5 книг про те, як запустити свій мозок на повну
08:18
Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину: є загиблий і руйнування
08:14
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 192 боєзіткнення: найгарячіше було на Курахівському напрямку
08:05
OPINION
Енергетика: припиніть дурити суспільство
07:50
протест у Тбілісі, 29 листопада
У Грузії розігнали багатотисячний протест: поліція затримала понад 100 мітингувальників
07:45
На фото втрати окупантів
Втрати армії РФ з початку великої війни перевищили 740 тис. військових
07:30
Енергетика
Балтійські країни визначилися із датою від’єднання від енергосистеми РФ та синхронізації з ЄС
07:07
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергують 2 російські кораблі, які є носіями "калібрів"
06:56
Бердянськ
В окупованому Бердянську вночі лунали вибухи: виникли перебої зі світлом та інтернетом
06:34
Прапор США
США призначили спостерігача за припиненням вогню між Ізраїлем і "Хезболлою" в Лівані
06:20
ЗСУ
У листопаді до лав ЗСУ повернулися 6 тис. військових, які вчинили СЗЧ
05:35
"Білі янголи"
"Білі янголи" від початку повномасштабного вторгнення евакуювали майже 10 тис. людей
04:49
ЗСУ, мобілізація
Допоміг незаконно забронювати понад 450 працівників: у Києві ексінженеру держпідприємства оголосили підозру
03:46
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила дрони на територію України: на підступах до Києва працювала ППО
02:55
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин звинуватив США у "прямому військовому втручанні" у війну в Україні
02:24
Оновлено
Ірландія
В Ірландії відбувається голосування на дострокових виборах парламенту
01:52
Керівниця УІК Коваль розповіла, що перші виплати за програмою єКнига очікують наступного року
01:24
Сергій Гнезділов
Публічне СЗЧ Гнезділова: суд продовжив військовому запобіжний захід
00:45
Херсон
У Херсоні відновлюють електропостачання: заживили всі насосні станції та лікарні
2024, п'ятниця
29 листопада
23:57
Війна з Росією, ЗСУ
Росіяни мають просування в районі Трудового: СОУ загрожує оточення на півдні від Курахового, - DeepState
23:53
Кіт Келлог
CNN оприлюднило план миру в Україні, який у квітні написав майбутній спецпредставник Трампа
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV