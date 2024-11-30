"Ймовірно в автобусі була завчасно підготовлена вибухівка": заступник голови Херсонської облради Соболевський про обстріл у Новій Каховці

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Аналізуючи матеріали та свідчення людей, які були поруч, вони не чули звуку прильоту, характерного для мінометних систем. Неможливо не почути 120-ту міну, вона дуже гучно летить. На автобусі немає уламків, була лише вибухова хвиля. Можливо, вибухівка була завчасно закладена в автобусі і його підривали для створення так званого сюжету", - повідомив Соболевський.

За його словами, окупаційна влада підриває мешканців окупованої території через відсутність лояльності. Таким чином вони дискредитують ЗСУ і намагаються отримати "симпатію" для "руського миру", показуючи, що захищають населення від ЗСУ.

"Пропаганда частково працює, але більшість населення не має лояльності до росіян, на яку вони розраховують. Такі випадки були в Олешках, Новій Каховці та навіть у Херсоні під час окупації. Пропагандистська група завжди є на місці під час подібних обстрілів, навіть камеру встановлюють заздалегідь", - додав він.