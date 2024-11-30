"Ймовірно в автобусі була завчасно підготовлена вибухівка": заступник голови Херсонської облради Соболевський про обстріл у Новій Каховці
Перший заступник голови Херсонської Юрій Соболевський прокоментував удар по тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Аналізуючи матеріали та свідчення людей, які були поруч, вони не чули звуку прильоту, характерного для мінометних систем. Неможливо не почути 120-ту міну, вона дуже гучно летить. На автобусі немає уламків, була лише вибухова хвиля. Можливо, вибухівка була завчасно закладена в автобусі і його підривали для створення так званого сюжету", - повідомив Соболевський.
За його словами, окупаційна влада підриває мешканців окупованої території через відсутність лояльності. Таким чином вони дискредитують ЗСУ і намагаються отримати "симпатію" для "руського миру", показуючи, що захищають населення від ЗСУ.
"Пропаганда частково працює, але більшість населення не має лояльності до росіян, на яку вони розраховують. Такі випадки були в Олешках, Новій Каховці та навіть у Херсоні під час окупації. Пропагандистська група завжди є на місці під час подібних обстрілів, навіть камеру встановлюють заздалегідь", - додав він.
- Нагадаємо, серед дня вівторка, 26 листопада, російські загарбники завдали удару по тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області, унаслідок чого є загиблі та постраждалі. Росіяни своєю чергою звинувачують в атаці Україну.
- 28 листопада окупанти скинули з дрона вибухівку на два пасажирські автобуси у передмісті Херсона.
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