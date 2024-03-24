З такими втратами на флоті РФ вже не зможе здійснити проти нас десантну операцію: пояснює військовий експерт Снєгирьов
Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов зазначає, що знищення ключових десантних кораблів паралізує флот РФ і підриває його здатність до домінування в Чорному морі
Про це він розповів в етері Еспресо.
"До останнього моменту у всього російського флоту залишалося 8 великих десантних кораблів, знищення ще двох, залишається ще 6 - це зводить до мінімуму військову операцію Російської Федерації, а саме десантну операцію на українському узбережжі", - сказав Снєгирьов.
Також він додав, що це повністю руйнує можливість створення паралельної логістики.
"А саме перекидання військової техніки, спорядження, особового складу й цивільних груп вантажів з тилових районів Російської Федерації на території окупованого Криму. І це відпрацьовувалося, якщо українська сторона нейтралізує Кримський міст, відповідно, якщо ми підірвемо Кримський міст, то можливості створення паралельної логістики немає від слова абсолютно, а Крим - логістично вразливий", - пояснює експерт.
Співголова ГІ "Права Справа" наголосив на важливості ліквідації пунктів управління та спецзв'язку ворога: "Це фактично паралізація залишків Чорноморського флоту, неможливість, скажімо, навіть створювати вертикаль підпорядкування. Чи не вперше за 200 років сучасна Російська імперія позбавлена можливості домінування в Чорноморському басейні".
- Увечері 23 березня росіяни заявили про нібито роботу ППО у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також кажуть про пошкодження транспортної інфраструктури.
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