З такими втратами на флоті РФ вже не зможе здійснити проти нас десантну операцію: пояснює військовий експерт Снєгирьов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"До останнього моменту у всього російського флоту залишалося 8 великих десантних кораблів, знищення ще двох, залишається ще 6 - це зводить до мінімуму військову операцію Російської Федерації, а саме десантну операцію на українському узбережжі", - сказав Снєгирьов.

Також він додав, що це повністю руйнує можливість створення паралельної логістики.

"А саме перекидання військової техніки, спорядження, особового складу й цивільних груп вантажів з тилових районів Російської Федерації на території окупованого Криму. І це відпрацьовувалося, якщо українська сторона нейтралізує Кримський міст, відповідно, якщо ми підірвемо Кримський міст, то можливості створення паралельної логістики немає від слова абсолютно, а Крим - логістично вразливий", - пояснює експерт.

Співголова ГІ "Права Справа" наголосив на важливості ліквідації пунктів управління та спецзв'язку ворога: "Це фактично паралізація залишків Чорноморського флоту, неможливість, скажімо, навіть створювати вертикаль підпорядкування. Чи не вперше за 200 років сучасна Російська імперія позбавлена можливості домінування в Чорноморському басейні".