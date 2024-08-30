З тимчасово окупованої Херсонщини евакуювали чотири родини, які виховують шістьох дітей
З тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну територію України евакуювали ще чотири родини, які виховують шістьох дітей
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Сім'ї, яких евакуювали із тимчасово окупованої Херсонщини, виховують шістьох дітей: двох хлопчиків і чотири дівчинки віком від двох місяців до 16 років.
"Дорослим і малечі довелося пройти жахи російської окупації. Вони боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без "російського" паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань", - написав Прокудін.
Він зазначив, що поверненням дітей займався Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Наразі родини вже в безпеці і отримують необхідну допомогу.
- У четвер, 29 серпня, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 14 дітей, які перебували на тимчасово окупованих Донеччині, Луганщині, Херсонщині та в Запорізькій області.
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