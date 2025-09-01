Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
За добу війни РФ втратила 4 танки, гелікоптер, та 850 військових

За добу війни РФ втратила 4 танки, гелікоптер, та 850 військових

Марія Науменко
1 вересня, 2025 понедiлок
07:30
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби 31 серпня російська окупаційна армія на війні проти України втратила 850 військових. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1082990 (+850) осіб;
  • танків – 11155 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23229 (+17) од;
  • артилерійських систем – 32248 (+49) од;
  • РСЗВ – 1476 (+0) од;
  • засоби ППО – 1213 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55276 (+214);
  • крилаті ракети – 3664 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60399 (+94);
  • спеціальна техніка – 3952 (+0).

Дані уточнюються.

  • У неділю, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що Сили оборони готують нові удари по території Росії.
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
1 вересня
08:22
Ексклюзив
підземна школа у Харкові
Харків, мабуть, перший в Україні по запровадженню "підземної освіти", - депутатка облради Куц
08:13
Інфографіка
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед паузою в чемпіонаті України
08:12
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулось 190 боїв: третина - на Покровському напрямку
08:04
Володимир Путін
Сподіваюся, що зустріч на Алясці відкриває дорогу до миру: Путін на саміті ШОС у Китаї зробив низку заяв щодо війни в Україні
08:03
OPINION
Вузли, які Трамп хоче розв'язати, не бізнесові, а екзистенційні. І в цьому біда
08:00
Ексклюзив
Я за те, щоб у нас були нові катедри русистики, - письменниця Кузнєцова
07:35
Аналітика
ядерна зброя
"Ядерна парасолька" США дала збій: як Токіо, Сеул та Київ думають про свою бомбу у непевному світі Трампа й війн. Пояснюємо
07:32
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Європа розробила "досить точний план" відправлення військ в Україну, - фон дер Ляєн
07:22
"Майже вся техніка застаріла, нерухома і занедбана": агенти "Атеш" розвідали стоянку Чорноморського флоту РФ під Севастополем
06:59
Україна Польща
Польща депортувала українця, який погрожував підпалами
06:34
Білорусь
У Білорусі розпочалися навчання ОДКБ, де РФ ділитиметься досвідом війни проти України
05:56
землетрус
В Афганістані стався потужний землетрус магнітудою 6 балів: щонайменше 20 людей загинуло, понад сотню поранено
05:15
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 вересня: на Київщині працювала ППО
01:09
Оновлено
Андрій Парубій
На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, він дав перші показання
2025, неділя
31 серпня
23:41
Дональд Трамп
У Парижі 4 вересня європейці знову зустрінуться з Трампом щодо України, - Financial Times
23:07
Володимир Соловйов
"Ви будете сильно здивовані". Соловйов каже, що у РФ є підстава спільно з Іраном напасти на Азербайджан
23:01
У Фастові на Київщині затримали чоловіка, який влаштував смертельну стрілянину
22:29
прапор України
75% опитаних українців підтримують зупинку вогню лише за умови надійних міжнародних гарантій безпеки, - соціологічна група "Рейтинг"
22:15
Ексклюзив
Перевчати когось українській мові нам абсолютно не потрібно, це приватний простір, ніхто не може його порушувати, - письменниця Кузнєцова
21:47
Абу-Убейда в "арафатці" та з відкритими обличчям
Ізраїль заявив про ліквідацію у Газі речника військового крила ХАМАС
21:35
Путін в Кремлі
Путіна, на відміну від Алієва та Ердогана, у Китаї зустрічали з почесним караулом, але без фольклорного ансамблю, - ЗМІ
21:14
Ексклюзив
Письменниця Євгенія Кузнєцова
Кузнєцова: Українська мова - це елемент престижу
21:07
Володимир Зеленський
"Працюємо щоб забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо", - Зеленський
20:43
Папа Римський Лев XIV
"Голос зброї має замовкнути": Папа Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні та діалогу
20:25
Ексклюзив
Андрій Парубій
Якщо замовником вбивства Парубія є РФ, це не сподобається російській політичній еліті, бо знімає табу для наших спецслужб, - соціолог Шульга
20:16
Протягом дня росіяни атакували Дніпровщину дронами, ракетами і КАБами: є постраждалі, серед яких – дитина
20:15
Оновлено
ФК "Карпати"
"Динамо" розтрощило "Полісся", а "Шахтар" переміг "Олександрію": результати усіх матчів 4-го туру УПЛ
20:10
Трамп
Між Трампом й демократами з Іллінойсу розгорівся скандал: мер Чикаго та губернатор штату обіцяють чинити опір міграційними рейдами нацгвардії
20:02
OPINION
Тиха інтервенція, яку ми ігнорували й... ігноруємо далі. І не лише ми
19:58
Суддя Вікторія Літвінова з Приморського районного суду Одеси
Живе у Швейцарії, має гроші та дітей від бізнесмена, на користь якого приймала рішення: що відомо про зняту з посади суддю Літвінову з Одеси
19:49
Ексклюзив
Андрій Парубій
Це перехід на політичний рівень, вище вже нікуди, - політолог Горбач про вбивство Андрія Парубія
19:37
Огляд
Учителька
Зарплата вчителя на 10 тис. не дотягує до середньої в Україні: чому доплати не рятують фінансове становище освітян
19:10
Інтерв’ю
Україна НАТО
Москва боїться іноземних миротворчих контингентів в Україні, бо тоді відновити війну буде складно, - Фейгін
18:58
Ексклюзив
Петер Мадяр
Інформаційні вкиди в Угорщині проти опозиційного до Орбана Петера Мадяра керуються із посольства РФ, - голова угорської громади Києва Томпа
18:43
Перший бойовий пуск українських ракет "Фламінго"
"Фламінго" полетіли на Росію: з'явилося перше відео
18:35
Ексклюзив
ЗСУ
Дніпровщина рано чи пізно сталася б, - офіцер ЗСУ Ткачук
18:16
"Люди не зрозуміють": Железняк пояснив, чому Зеленський зняв з розгляду законопроєкт про декриміналізацію порно
18:14
Ексклюзив
Андрій Парубій
Метою росіян є не просто знищити провідника, їхня мета - зачистити від українців нашу державу, - нардеп Синютка про вбивство Андрія Парубія
18:05
OPINION
Про погану практику перекладання відповідальності на армію
17:49
Сергій та Олена Аксьонови
Пляжі, федеральні проєкти, цілющі грязі: на чому заробляє в Криму родина Аксьонова
Більше новин
