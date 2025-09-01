За добу війни РФ втратила 4 танки, гелікоптер, та 850 військових
Протягом минулої доби 31 серпня російська окупаційна армія на війні проти України втратила 850 військових. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1082990 (+850) осіб;
- танків – 11155 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23229 (+17) од;
- артилерійських систем – 32248 (+49) од;
- РСЗВ – 1476 (+0) од;
- засоби ППО – 1213 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55276 (+214);
- крилаті ракети – 3664 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60399 (+94);
- спеціальна техніка – 3952 (+0).
Дані уточнюються.
- У неділю, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що Сили оборони готують нові удари по території Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.88Продаж 48.6
- Актуальне
- Важливе