За останні дві доби ворог трохи видохся: Плетенчук про ситуацію на лівобережжі Херсонщини
Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, зазначив, що за останні дві доби кількість ворожих штурмів зменшилася. Було 6 штурмових спроб противника на Оріхівському напрямку та 6 на Дніпровському, серед них один штурм на о. Нестрига
Про це він розповів в етері Еспресо.
"За останні дві доби кількість ворожих штурмів дещо зменшилася. Це не означає, що противник їх не відновить у тій же кількості знову, але можемо зафіксувати, що останні дві доби він трохи видохся. Було 6 штурмових спроб загарбників на Оріхівському напрямку та 6 на Дніпровському, серед них один штурм на о. Нестрига. Знову вони про цей острів згадали", - зауважив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.
За його словами, наші тактичні переваги, наявність плацдарму на лівобережжі Херсонщини й далі продовжують намагання росіян висаджуватися на інший берег, аби знову закріпитися.
"Тому вони намагаються вибити наших морпіхів з Кринок, вкотре без успіху. Тільки вчора, 2 червня, ворог втратив 10 одиниць гармат на Таврійському напрямку, а це досить суттєвий показник. По втратах окупанти знову виконали план – 108, половина з яких безповоротні. До речі, ця війна цікава співвідношенням поранених до загиблих. Якщо у часи Другої світової війни було три поранених на одного загиблого, то тут тенденція, що половина є загиблих, а з половини поранених потім у шпиталях ще дійде якийсь відсоток. Тому що сучасні засоби ураження набагато ефективніші. А по дронах ми маємо перевагу на цьому напрямку і ворог в змозі це оцінити", - резюмував Дмитро Плетенчук.
- 29 травня головна редакторка херсонського видання Кавун.City Євгенія Вірлич завила, що ЗСУ присутні на лівобережжі Херсонщини. Вона посилається на слова військових
- 30 травня речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук повідомляв, що росіяни знову розпочали штурми острова Нестрига Херсонської області після паузи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.82Продаж 44.71
- Актуальне
- Важливе