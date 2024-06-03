За останні дві доби ворог трохи видохся: Плетенчук про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Про це він розповів в етері Еспресо.

"За останні дві доби кількість ворожих штурмів дещо зменшилася. Це не означає, що противник їх не відновить у тій же кількості знову, але можемо зафіксувати, що останні дві доби він трохи видохся. Було 6 штурмових спроб загарбників на Оріхівському напрямку та 6 на Дніпровському, серед них один штурм на о. Нестрига. Знову вони про цей острів згадали", - зауважив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

За його словами, наші тактичні переваги, наявність плацдарму на лівобережжі Херсонщини й далі продовжують намагання росіян висаджуватися на інший берег, аби знову закріпитися.

"Тому вони намагаються вибити наших морпіхів з Кринок, вкотре без успіху. Тільки вчора, 2 червня, ворог втратив 10 одиниць гармат на Таврійському напрямку, а це досить суттєвий показник. По втратах окупанти знову виконали план – 108, половина з яких безповоротні. До речі, ця війна цікава співвідношенням поранених до загиблих. Якщо у часи Другої світової війни було три поранених на одного загиблого, то тут тенденція, що половина є загиблих, а з половини поранених потім у шпиталях ще дійде якийсь відсоток. Тому що сучасні засоби ураження набагато ефективніші. А по дронах ми маємо перевагу на цьому напрямку і ворог в змозі це оцінити", - резюмував Дмитро Плетенчук.