"За сім днів вивезено 1411 людей": на Херсонщині проводять евакуацію з мікрорайону Корабел після удару РФ

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько у telegram-каналі.

За сьогоднішній день з мікрорайону Корабел було евакуйовано 185 мешканців, зокрема 12 маломобільних. Крім того, евакуаційна група вивезла тіло 63-річної жінки, яка, за попередніми даними, померла природною смертю.

"Загалом за сім днів з Острова було вивезено 1411 людей, з яких – 56 дітей та 141 маломобільних. Вкотре закликаю жителів мікрорайону Корабел убезпечити себе і тимчасово виїхати", - наголосив Шанько.

Зазначається, що евакуйованим надається допомога з пошуком житла, оформленням документів для ВПО та інших виплат, а також можливість безкоштовного переїзду в інші області країни.

"Також наголошую на неприпустимості повернення людей назад на Острів. Закликаю вас бути розсудливими та дотримуватися заходів безпеки. Евакуація — це тимчасовий крок, необхідний для вашої безпеки", - йдеться у повідомленні.