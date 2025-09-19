Загроза для Куп'янська дійсно існує, - Згурець

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Щодо Куп'янського напрямку, всі обговорюють операцію "Труба", де росіяни через газові труби дійшли до західних околиць Куп'янська. Нагадаю, що вже рік ворог перебуває на західному березі річки Оскіл, якраз на півночі від Куп'янська. Чим важливий Куп'янськ? Західна та східна частини цього міста поділені річкою Оскіл, і від східної частини залежить забезпечення всього угруповання українських військ, які зараз перебувають на східному березі р. Оскіл. А російські війська намагаються витіснити українські підрозділи з цієї досить великої ділянки. Ворог сподівається це зробити за рахунок того, що він захопить західну частину міста, щоб унеможливити логістику всього нашого угруповання", - прокоментував Сергій Згурець.

За його словами, вже рік там є російський плацдарм, де противнику вдалося накопичити певні сили. І зараз з півночі окупанти заходять на західні околиці Куп'янська, що створює серйозну небезпеку для самого міста. Хоча речники наших військ з цього напрямку говорили, що ворога немає в центрі міста.

"Однак у будь-якому разі я мушу стверджувати, що загроза для міста дійсно існує: якщо противник заходить групами з півночі, перебуває на західних околицях Куп'янська, то, звісно, така загроза є. Щодо операції з перекиданням ворожих сил, то йдеться про чотири газові труби, які проходили під р.Оскіл. А спроба росіян пройти через трубу протяжністю у 10 км, що займало у них близько 4 діб, то про ці труби та можливі спроби було відомо і раніше. Сьогодні, 19 вересня, командування 10-го корпусу повідомило, що там все підірвано, а труби затоплені. Але противник використовував ці труби, щоб просуватися до населеного пункту Радьківка, який розташований на півночі від Куп'янська, а це перед позиціями українських військ. Відповідно, заходження в наш тил не було", - зауважив військовий експерт.

На його думку, попри те, що противнику вдалося накопичити свої сили на цій ділянці, все буде залежати від дії української сторони.

"Зараз відбувається активізація ворога, яка значною мірою спричинена і тим, що час від часу з цього напрямку знімалися наші підрозділи для посилення інших напрямків, того ж Покровського. Зараз бачимо, що ворог певним чином скористався і цими послабленнями, і певними хитрощами, які вплинули на хід оборони. Командування, зокрема 10-го корпусу, стверджує, що вживаються всі заходи для утримання Куп'янська. Однак ситуація з логістикою у самому місті залишається надзвичайно складною, і ворог все-таки намагається створити передумови для витіснення наших військ з Куп'янська, що потім створює загрозу для українського угруповання, яке перебуває на лівому березі р. Оскіл", - резюмував Згурець.