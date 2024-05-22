Загрози оточення чи окупації Сум немає, - "Інформаційний спротив"

Про це він розповів у етері Еспресо

"Якщо ми говоримо про Сумщину, то на кордоні з РФ теж немає фортифікаційних споруд. За кілька кілометрів до кордону будівництво фортифікаційних споруд майже неможливе. Зараз росіяни сконцентрували в Курській області поблизу кордону з Сумщиною угруповання військ загальною чисельністю понад 10 тис. військовослужбовців. У Білгородській області, з якої вони продовжують свої наступальні дії на Липки та Вовчанськ, сконцентровано понад 40 тис. особового складу окупантів", - розповів Коваленко.

Експерт наголосив, що сьогодні будь-які загрози оточення Сум відсутні

"Зараз у наступальних діях росіян на Харківщині залучене угруповання військ чисельністю понад 40 тис. військовослужбовців, що в чотири рази більше, ніж вони сконцентрували в Курській області. З цього можна зробити висновок, що росіяни можуть вдатись до наступу на Сумщину, але лише у прикордонній смузі. Це можуть бути диверсійно-розвідувальні операції за дуже схожим сценарієм бойових дій на Харківщині. Загрози окупації Сум та Сумської області немає. Загроза оточення Сум теж відсутня", - додав він.