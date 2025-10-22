Закупівлі через цифрову систему DOT-Chain стали доступними для Нацгвардії
Міністерство внутрішніх справ разом з Міноборони запустило експериментальний проєкт, який передбачає закупівлі для Національної гвардії через цифрову систему DOT-Chain
Про це повідомляє очільник МВС Ігор Клименко у telegram-каналі.
"Оборонні закупівлі в Національній гвардії отримують додатковий формат. Разом із Міністерством оборони запускаємо експериментальний проєкт: закупівлі для Національної гвардії через цифрову систему "DOT-Chain" Агенції оборонних закупівель", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таким чином підрозділи мають змогу самостійно обирати моделі безпілотників і систем РЕБ, які вже пройшли перевірку АОЗ.
Читайте також: "Будуть РЕБи, БПЛА, роботизовані комплекси": речник Міноборони Лазуткін про маркетплейс зброї DOT-Chain Defence
Також постачання відбуватиметься напряму до бойових підрозділів Нацгвардії. У МВС підкреслили, що уся процедура максимально прозора, без зайвої бюрократії.
"Оновлюємо систему закупівель, щоб підрозділи отримували потрібне без затримок і зайвих ланцюгів", - додав Климекно.
- 5 жовтня Міноборони повідомило про розширення цифрового маркетплейсу DOT-Chain Defence, що пришвидшує забезпечення армії озброєнням.
