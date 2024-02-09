Залужний втримав ситуацію й урятував українську націю від поразки, - офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж"
Офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко вважає, що генерал Залужний дійсно ввійшов в історію України
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"До Валерія Залужного є безмежна повага. Він заслужив своє місце в історії, як видатний військовий генерал, який у критичний момент зробив майже неможливе. Його авторитет витягнув усі Збройні Сили України. Своєю харизмою, волею, рішучістю, військовою хитрістю, навичками генерал втримав ситуацію", - зауважив Назаренко.
За словами офіцера артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж", у війську є багато різних думок щодо відставки Залужного.
"Вчора ознайомився з його заявою, що він вирішив піти у відставку. Серед побратимів, у війську є багато різних думок. Залужний дійсно ввійшов в історію України. Можна сказати, що він урятував українську націю від поразки. Але війна продовжується, і нам потрібно нищити окупанта, який суне на нашу землю", - наголосив Назаренко.
- 8 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським: вони обговорили необхідність оновлення військового керівництва. Опісля стало відомо, що Залужний іде з посади.
- 8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане генерал-полковник Олександр Сирський.
- Видання The Economist прокоментувало звільнення головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного і заявило, що це рішення вивело війну в Україні на новий етап.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.03
- EUR Купівля 40.5Продаж 41.33
- Актуальне
- Важливе