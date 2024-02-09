Залужний втримав ситуацію й урятував українську націю від поразки, - офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"До Валерія Залужного є безмежна повага. Він заслужив своє місце в історії, як видатний військовий генерал, який у критичний момент зробив майже неможливе. Його авторитет витягнув усі Збройні Сили України. Своєю харизмою, волею, рішучістю, військовою хитрістю, навичками генерал втримав ситуацію", - зауважив Назаренко.

За словами офіцера артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж", у війську є багато різних думок щодо відставки Залужного.

"Вчора ознайомився з його заявою, що він вирішив піти у відставку. Серед побратимів, у війську є багато різних думок. Залужний дійсно ввійшов в історію України. Можна сказати, що він урятував українську націю від поразки. Але війна продовжується, і нам потрібно нищити окупанта, який суне на нашу землю", - наголосив Назаренко.