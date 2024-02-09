Заміна головнокомандування ЗСУ - крок до дезорганізації оборони України, - експерт-міжнародник Гончар
Найбільше, чого прагне ворог у класиці воєнного мистецтва - дезорганізувати противника зсередини, і передусім його Збройні сили
Таку думку висловив експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у етері телеканалу "Еспресо".
"Коли під час критичного періоду оборони України здійснюється заміна головнокомандування ЗСУ, це і є крок по дезорганізації оборони України, практично, з усіма наслідками. Наші партнери за цим теж спостерігають", - зазначив він.
На тлі останніх подій, ворог буде закидати інформацію, спеціальні наративи та меседжі про те, "чи варто допомагати тим, хто не готовий сам собі допомогти", а навпаки "хаотизує" сам себе зсередини. Інша справа, що ця "хаотизація" - наслідок роботи ворожої агентури, агентури впливу, зауважив Гончар.
"Ще перед початком вторгнення РФ політичному керівництву України повідомлялось, що потрібно очистити вищий щабель державного управління від агентури. І одразу після початку повномасштабного вторгнення про це говорили, але прогресу ми досі не бачимо", - додав він.
Для наших партнерів у США і ЄС постає питання, як нам далі допомагати, каже Гончар.
"Але не думаю, що нам не надаватимуть допомогу, бо це ударить також і по західному політикуму. Так не буде, що мовляв, це окрема поразка України. Тоді це означатиме "темний сценарій" для усього Заходу", - сказав він.
- 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського.
- 9 лютого Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та обговорив із ним план дій війська на 2024 рік.
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