Заміна головнокомандування ЗСУ - крок до дезорганізації оборони України, - експерт-міжнародник Гончар

Таку думку висловив експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у етері телеканалу "Еспресо".

"Коли під час критичного періоду оборони України здійснюється заміна головнокомандування ЗСУ, це і є крок по дезорганізації оборони України, практично, з усіма наслідками. Наші партнери за цим теж спостерігають", - зазначив він.

На тлі останніх подій, ворог буде закидати інформацію, спеціальні наративи та меседжі про те, "чи варто допомагати тим, хто не готовий сам собі допомогти", а навпаки "хаотизує" сам себе зсередини. Інша справа, що ця "хаотизація" - наслідок роботи ворожої агентури, агентури впливу, зауважив Гончар.

"Ще перед початком вторгнення РФ політичному керівництву України повідомлялось, що потрібно очистити вищий щабель державного управління від агентури. І одразу після початку повномасштабного вторгнення про це говорили, але прогресу ми досі не бачимо", - додав він.

Для наших партнерів у США і ЄС постає питання, як нам далі допомагати, каже Гончар.

"Але не думаю, що нам не надаватимуть допомогу, бо це ударить також і по західному політикуму. Так не буде, що мовляв, це окрема поразка України. Тоді це означатиме "темний сценарій" для усього Заходу", - сказав він.