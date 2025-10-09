Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Занадто багато говорять зайвого: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос про виробництво власних ракет
Ексклюзив

Занадто багато говорять зайвого: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос про виробництво власних ракет

Оксана Ліховід
9 жовтня, 2025 четвер
21:09
Війна з Росією Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос

В Україні надто відкрито обговорюють ракетні програми, що створює загрози безпеці та сприяє витоку інформації

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос. 

"Найбільша проблема в тому, що за останній рік про ракетні програми говорять надто багато й нерідко говорять зайве - це привертає увагу російської розвідки, яка успішно відстежує наші дії і встигає розробляти протидію", - наголосив Кривонос.

За словами генерал-майора запасу ЗСУ, крилаті ракети будуть ефективні в тому разі, коли їхня кількість переважатиме кількість засобів ураження російської ППО. Але питання про масове виробництво наразі не стоїть.

"Президент нарешті вперше сказав правду, що питання масового виробництва ракет "Фламінго" не стоїть. Ці ракети могли б вироблятися й у значно більших кількостях. Раніше "Нептун" виробляло конструкторське бюро "Луч", але внаслідок активної роботи наших органів, які проводили аудити на підприємствах, після їхніх перевірок по цих підприємствах сталися масові прильоти. Постраждали не тільки КБ "Луч", а й суміжні підприємства. Ніхто не поніс відповідальності за витік інформації і за загибель людей. Лише на КБ "Луч" в той день загинули 34 людини", - нагадав Кривонос.

Генерал-майор запасу ЗСУ також додав, що навіть наприкінці 2023 року держава не приділяла потрібної уваги ракетним програмам, не фінансувала ці проєкти в необхідних обсягах і не захищала їх.

"Коли росіяни завдали потужних ударів по КБ "Луч" і КБ "Південне", наші закордонні партнери питали, чому ми досі не перенесли виробництво ракетних програм за кордон. За кордоном це було б значно безпечніше й ефективніше. Наразі ми мусимо ховати ці підприємства і маскувати їх, щоб туди знову не прилітали російські ракети. І дуже важливо, щоб до цих підприємств, які виробляють наші ракети, не приїжджав жоден із політичних керівників і не починав там черговий раз піаритися. Бо як тільки хтось там пропіариться - потім туди прилітає", - резюмував Кривонос.

Що треба знати про українську ракету "Фламінго"

Бойова частина "Фламінго" важить 1150 кг, дальність польоту перевищує 3000 км. Ракета захищена від впливу російських систем РЕБ, а її максимальна швидкість сягає 950 км/год.

Від розробки до бойового застосування пройшло менше дев’яти місяців. За словами CEO і технічного директора компанії-виробника Fire Point Ірини Терех, ракета вже виробляється серійно, і планується випускати близько 200 одиниць на місяць.

Читайте також: Куди дотягнеться "довга рука" Фламінго?

21 серпня 2025 року Associated Press повідомило, що поточні темпи складають одну ракету на день, але надалі виробництво зростатиме

20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що випробування «Фламінго» відбулися успішно, а масове виробництво стартує на початку наступного року. Водночас він наголосив, що темпи програми напряму залежать від її фінансування.

31 серпня стало відомо, що українські стратегічні крилаті ракети "Фламінго" здійснили перший публічний масовий залп по цілях на території, контрольовані російськими окупантами.

 

