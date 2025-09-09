Зараз Лиман нагадує фільм жахів про апокаліпсис, - 63-тя ОМБр

Про це в ефірі Еспресо сказав старший лейтенант, речник 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин.

"Наразі тривають перегонки, хто придумає щось нове. У нас також розвиваються технології, але й ворог не сидить на місці. Ситуація на фронті динамічна й дуже небезпечна. Зараз Лиманський напрямок, разом із Покровським, став одним із двох найгарячіших напрямків на фронті", - зазначив Ящишин.

За словами речника 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, наразі місто Лиман нагадує фільм жахів.

"Лиман вже досить давно, не те щоб мертвий: там є цивільні, там ще працюють деякі магазини. Але місто більше нагадує кадри з голлівудських фільмів про зомбі-апокаліпсис. Їдеш удень, а там порожньо: нічого нема, людей нема, тварин нема. Десь, може, якісь собаки бродячі бігають, і суцільні руїни.

Це жах, що ворог зробив із тим містом, яке вважалося одним із курортних міст Донеччини. Бо околишня територія дуже красива - гарна природа, соснові ліси, озера. Це було дуже мальовниче місто. А зараз уже нічого красивого немає - суцільні руїни. І це біда", - наголосив Ящишин.