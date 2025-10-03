Зараз ситуація на ЗАЕС безпечна, але загрози існують, - експертка Кошарна

Про це в етері Еспресо співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр

України", експертка з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна.

"Зараз дуже напружена ситуація й триває війна нервів. Багато фейкових порівнянь, порівнюють з Фукусімою у західних ЗМІ. Це не зовсім так. Зараз найбільш безпечний стан навіть, якщо системи безпеки й насоси охолодження працюють на резервних дизельних генераторах. Оскільки, у холодному зупині ЗАЕС перебуває вже майже три роки й температура зменшилась активної зони реактора, тому навіть не всі із 20 стаціонарних дизельних генераторів працюють. Що стосується дизельного пального, то його достатньо. До того ж є інформація, що дизельне пальне туди доставляють", - розповіла Кошарна.

Експертка зауважила, що росіяни можуть спробувати вивести всього лише один енергоблок не на повну потужність з пропагандистською метою.

"Зараз небезпеки на ЗАЕС немає. Втім, небезпека зʼявиться й ризики значно підвищаться, коли росіяни почнуть приєднувати ЗАЕС до власної енергосистеми. Адже, під час цього процесу ЗАЕС почнуть виводити на потужність, а коли це відбувається, відповідно починається ланцюгова реакція. Через дефіцит кваліфікованих кадрів й деградація системи безпеки за ці роки загрози зростуть. Також є інформація, що у 2023 році росіяни дуже серйозно пошкодили дороговартісне обладнання. Також до цього всього слід додати дефіцит води. Втім, росіяни можуть з пропагандистською метою вивести один енергоблок не на повну потужність", - додала вона.