Зараз ситуація на ЗАЕС безпечна, але загрози існують, - експертка Кошарна
Коли росіяни спробують під'єднати ЗАЕС до власної енергосистеми й вивести на потужність енергоблоки, то ситуація на станції може різко погіршитись
Про це в етері Еспресо співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр
України", експертка з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна.
"Зараз дуже напружена ситуація й триває війна нервів. Багато фейкових порівнянь, порівнюють з Фукусімою у західних ЗМІ. Це не зовсім так. Зараз найбільш безпечний стан навіть, якщо системи безпеки й насоси охолодження працюють на резервних дизельних генераторах. Оскільки, у холодному зупині ЗАЕС перебуває вже майже три роки й температура зменшилась активної зони реактора, тому навіть не всі із 20 стаціонарних дизельних генераторів працюють. Що стосується дизельного пального, то його достатньо. До того ж є інформація, що дизельне пальне туди доставляють", - розповіла Кошарна.
Експертка зауважила, що росіяни можуть спробувати вивести всього лише один енергоблок не на повну потужність з пропагандистською метою.
"Зараз небезпеки на ЗАЕС немає. Втім, небезпека зʼявиться й ризики значно підвищаться, коли росіяни почнуть приєднувати ЗАЕС до власної енергосистеми. Адже, під час цього процесу ЗАЕС почнуть виводити на потужність, а коли це відбувається, відповідно починається ланцюгова реакція. Через дефіцит кваліфікованих кадрів й деградація системи безпеки за ці роки загрози зростуть. Також є інформація, що у 2023 році росіяни дуже серйозно пошкодили дороговартісне обладнання. Також до цього всього слід додати дефіцит води. Втім, росіяни можуть з пропагандистською метою вивести один енергоблок не на повну потужність", - додала вона.
- У вівторок, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський поділився інформацією про ситуацію на Запорізькій АЕС, яка зараз забезпечується електрикою від генераторів
- Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в етері Еспресо заявив, що Росія навмисно створює ризики на окупованій Запорізькій АЕС, використовуючи ядерну загрозу як інструмент шантажу та тиску на Україну і Європу
