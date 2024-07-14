Затримане іноземне судно, яке допомагало РФ вивозити з Криму українське зерно, поміщено до українського порту, - ВМС
Іноземне вантажне судно, яке допомагало росіянам вивозити з Криму українське зерно й було затримано в акваторії Одещини, поміщено до одного з українських портів
Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
Він підтвердив, що судно затримано, воно перебуває в одному з українських портів.
"Ми це судно затримали встановленим порядком, у межах українського законодавства, чинного міжнародного законодавства. Направду іншого вибору ми і мати не могли, бо не можна порушувати законодавство, незаконно перетинати український кордон і ніяк за це не нести відповідальність", - додав Плетенчук.
- Нагадаємо. що 11 липня Служба безпеки України затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який допомагав росіянам вивозити з Криму українське зерно.
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