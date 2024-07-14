Затримане іноземне судно, яке допомагало РФ вивозити з Криму українське зерно, поміщено до українського порту, - ВМС

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він підтвердив, що судно затримано, воно перебуває в одному з українських портів.

"Ми це судно затримали встановленим порядком, у межах українського законодавства, чинного міжнародного законодавства. Направду іншого вибору ми і мати не могли, бо не можна порушувати законодавство, незаконно перетинати український кордон і ніяк за це не нести відповідальність", - додав Плетенчук.