Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо нового масштабного повітряного удару РФ по Україні, то це завжди вірогідно. Чомусь в міру наростання інтенсивності бойових дій ми думаємо, що росіянам потрібно задирати планку масштабності повітряних ударів. Однак навіть удар того масштабу, який вони провели вчора, 28 листопада, вже приніс для нас певні проблеми, тому їм нарощувати не потрібно. Я думаю, коли ми оперуємо такими фразами про те, що росіянам треба мати якийсь недоторканий запас ракет, то часом орієнтуємося за застарілими реаліями. Як ще два роки тому ми рахували, скільки, коли і чого у РФ закінчиться", - прокоментував військовий експерт Defense Express.

За його словами, історична практика показує, починаючи з виводу радянських військ з Афганістану, для Москви якраз є стандартним воювати поки ракети не закінчаться в нуль. Наприклад, в Афганістані Москва примудрилася відстріляти 4 тис. ракет до комплексів "Ельбрус" та "Луна-М", що було практично її стратегічним запасом. Якщо згадувати Сирію у 2015-2017 роки, тоді російський ВПК повільно працював, то виходить, що за два роки росіяни по Сирії відстріляли два річних запаси по виробництву Х-101 та "калібрів".

"Росія майже не кожен удар проводить, щоб запас залишався на 2-3 масовані атаки, наприклад, такого масштабу, як вчора. Але з іншого боку росіяни вважають, що їм цього достатньо для досягнення стратегічних завдань. І ми не можемо сказати, що вчорашній удар не приніс нам певних проблем. Можливо, коли мова йде про нагнітання, що Росія готується застосувати одразу кілька сотень ракет, то це може бути елемент їхніх інформаційних операцій. Але з іншого боку у росіян завжди йдуть послідовно спочатку інформаційні операції, а потім пуск ракет. Тому доведеться тримати баланс та в міру можливості сприймати це все холоднокровно", - резюмував Іван Киричевський.

Завжди вірогідно: Defense Express про загрозу нового масштабного повітряного удару РФ.



Росіяни завжди йдуть послідовно, спочатку проводячи інформаційні операції, а потім здійснюють пуск ракет - Іван Киричевський, військовий експерт Defense Express в етері Еспресо pic.twitter.com/i7farcYZtq — Еспресо (@EspresoTV) November 29, 2024