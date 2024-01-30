Зброя для України та Близький Схід: Столтенберг зустрівся з Остіном у Пентагоні
Очільник Пентагону Ллойд Остін та Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили допомогу Україні, зокрема критичність швидкого збільшення оборонного виробництва
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Остін та Столтенберг під час зустрічі в Пентагоні підкреслили важливість збереження єдності Північноатлантичного альянсу у підтримці України. Вони відзначили критичність швидкого збільшення оборонного виробництва для подальшої допомоги Києву у поповненні запасів боєприпасів і обладнання.
Генсек НАТО та глава Пентагону обговорили й зміцнення надійних можливостей стримування та оборони Альянсу і розглянули прогрес у виконанні рішень, ухвалених на Вільнюському саміті 2023 року.
Вони також обмінялися думками щодо ситуації з безпекою на Близькому Сході, зокрема, висловивши обурення та скорботу через загибель і поранення американських військових у Йорданії.
- 30 січня у Пентагоні повідомили про наслідки атаки на базу США в Йорданії, під час якої загинули 3 і поранено понад 40 військових.
- 29 січня після майже місячної відсутності через лікування раку простати міністр оборони США Ллойд Остін повернувся до роботи в Пентагоні. Він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
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