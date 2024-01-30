Зброя для України та Близький Схід: Столтенберг зустрівся з Остіном у Пентагоні

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Остін та Столтенберг під час зустрічі в Пентагоні підкреслили важливість збереження єдності Північноатлантичного альянсу у підтримці України. Вони відзначили критичність швидкого збільшення оборонного виробництва для подальшої допомоги Києву у поповненні запасів боєприпасів і обладнання.

Генсек НАТО та глава Пентагону обговорили й зміцнення надійних можливостей стримування та оборони Альянсу і розглянули прогрес у виконанні рішень, ухвалених на Вільнюському саміті 2023 року.

Вони також обмінялися думками щодо ситуації з безпекою на Близькому Сході, зокрема, висловивши обурення та скорботу через загибель і поранення американських військових у Йорданії.