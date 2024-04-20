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Війна з Росією: хроніка
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Здатність України збивати ворожі літаки в РФ не в змозі компенсувати критичний дефіцит української ППО, - ISW

20 квітня, 2024 субота
06:19
Війна з Росією На фото: система ППО

Українські можливості протиповітряної оборони залишаються обмеженими та деградованими і дозволяють російським літакам вільно діяти без загрози на критичних ділянках фронту

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики вважають, що здатність російської авіації діяти на глибині понад 100 км в українському повітряному просторі поблизу лінії фронту, не зазнаючи значних втрат, свідчить про те, що українська протиповітряна оборона в цьому районі наразі недостатня, щоб стримувати або перешкоджати російським літакам діяти на лінії фронту.

Здатність України завдавати дальніх ударів для збиття російських стратегічних літаків, які ведуть бойові дії, може тимчасово обмежити операції російської авіації, як це було досягнуто в результаті попереднього збиття тактичної авіації, пишуть експерти. 

"Однак цей український ударний потенціал не в змозі компенсувати критичний дефіцит протиповітряної оборони України", - зауважують в Інституті.

Аналітики додають, що українській армії все ще доводиться використовувати матеріальну техніку та розміщувати свої обмежені засоби протиповітряної оборони в одних районах фронту, а не в інших за великі кошти, дозволяючи російській авіації підтримувати більш послідовні та швидкі досягнення на землі, зокрема просування біля Часового Яру.

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Теги:
Україна
Росія
зброя
ППО
російська армія
ЗСУ
втрати окупантів
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