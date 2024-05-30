Зеленський анонсував "багато комунікацій" з партнерами щодо нових систем ППО та спільного виробництва дронів
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 травня, заявив, що наразі з партнерами заплановано "багато комунікацій" щодо нових систем ППО та спільного виробництва дронів
Про це президент повідомив у вечірньому відеозвернені.
Він подякував воїнам українських мобільних вогневих груп, Повітряним силам та усім підрозділам ППО за захист неба від ворожих атак. Зеленський наголосив, що Україна наразі працює над тим, щоб посилити можливості ППО.
"Буде найближчим часом багато комунікації щодо цього з партнерами – щодо нових систем ППО та спільних виробництв, і зокрема виробництв дронів – збільшення обсягів і залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва. Це і спільні виробництва з нашими партнерами, і робота в нашій країні", - сказав Зеленський.
Президент також висловив вдячність тим, хто підтримує Україну в цьому питанні та переконує лідерів інших країн допомагати.
"Вже маємо частину підтверджень від лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО, і головне – реалізувати їх повністю й додати ще відповідних домовленостей", - додав він.
- 17 квітня уряд Німеччини виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.
- 20 травня стало відомо, за підсумками засідання "Рамштайна" до ініціативи Німеччини з посилення української ППО долучилися Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія та Литва.
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