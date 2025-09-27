Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Зеленський: на Польщу летіло 92 дрони, 73 з них ми збили

Зеленський: на Польщу летіло 92 дрони, 73 з них ми збили

Анатолій Буряк
27 вересня, 2025 субота
16:45
Війна з Росією Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)

Під час масованої дронової атаки РФ на Польщу туди прямувало 92 безпілотника, з яких 73 було збито українськими силами, заявив глава української держави Володимир Зеленський

Зміст

Президент сказав про це на брифінгу в Києві у суботу, 27 вересня 2025 року, підсумовуючи свій візит до США та останній події у повітряному просторі Європи. Спілкування Зеленського з журналістами транслювала агенція Укрінформ.

"В Польщу летіло 92 дрони. Ми все збили. 19 долетіло до них. Так, ми їх збили на території України. Безумовно. Можна сказати, що вони летіли до нас. але ми бачимо напрямок і, як кажуть, "хореографію" польоту. Тому ми вважаємо, що летіло 92. Ми все збили. 19, вважаємо, долетіли. 4 - збили поляки", - зазначив український президент.

Читайте також: Михайло Самусь. Чому Європа не збудує "стіну дронів" без України

"Я не порівнюю наші сили. Ми - в війні, вони - не в війні. Ніхто нічого не порівнює", - додав при цьому Зеленський.

Разом з тим, як зазначив президент, українська сторона вдячна Польщі за надану під час війни підтримку й готова допомогти польському війську з навчанням ефективній протидії російським дронам.

"Ми готові ділитися тими знаннями, які є в Україні", - сказав президент.

  • Російські дрони масовано залетіли до Польщі у ніч з 9 на 10 вересня. Це була перша подібна атака за усю сучану польську історію.
Теги:
Новини
Польща
ЄС
Європа
Володимир Зеленський
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
НАТО
Читайте також:
Автор Катерина Ганжа
26 вересня, 2025 п'ятниця
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
Карта бойових дій за 16-26 вересня
Автор Богдан Бачинський
27 вересня, 2025 субота
Карта бойових дій за період 16-26 вересня: Лиман і Сіверськ на порозі окупації, далі росіяни наступатимуть на Слов’янськ
заморозки
Автор Дмитро Марценишин
24 вересня, 2025 середа
Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах цієї ночі ймовірні заморозки
Київ
+14.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
27 вересня
18:15
Володимир Зеленський
Зеленський: у відповідь на блекаут Києва буде блекаут Москви
18:11
Інтерв’ю
Дмитро Хилюк
Журналіст Дмитро Хилюк про 3,5 роки в російському полоні: "Вони хочуть витравити з людини все людське"
18:06
OPINION
Що флот США робить біля берегів Венесуели
17:42
Башар Асад
Сирійський суд видав ордер на арешт Асада через події 2011 року в Дараа
16:35
Іван Вербицький на КиївПрайді
У Мінкульті з'явився новий заступник міністра: хто він і чим займатиметься
16:20
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Чекати, що Росія розвалиться раніше від нас, не є перспективним, - Пристайко
16:14
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
"Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів
16:01
OPINION
Мир у Газі: що пропонує Трамп
15:14
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Дрони над Данією: безпілотники помічені на військових об’єктах
15:03
Річка Ганг у місті Харідвар (Індія)
Ганг стрімко міліє: залежними від річки є сотні мільйонів людей
14:13
Ексклюзив
медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська
"Дуже хочеться побачити Україну колись без війни": медикиня 3 АК Софія Янчевська
14:12
Огляд
Подорожі
Куди найкраще поїхати в світі та Україні: гайд до Всесвітнього дня туризму
14:09
Новини компаній
Компанія blago презентувала інновації у будівництві на форумі у Львові: нові можливості для різних груп українців
14:05
У ЗСУ розповіли, чим співак Козловський займався у війську
14:00
OPINION
Що слід розуміти під повідомленнями про "перехоплення" російських літаків
13:33
Ексклюзив
гроші, бюджет
Україна може перекрити дефіцит бюджету на 2026 рік тільки шляхом допомоги партнерів, - Непран
13:21
Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною
Над гідроелектростанцією у Фінляндії помітили підозрілий дрон
13:05
Президент федерації самбо Кривого Рогу Євген Понирко
У Кривому Розі розстріляли з автомату президента місцевої федерації самбо, неодноразово судимого Євгена Понирка
12:00
OPINION
Молдовський виклик: чого очікувати Україні
11:53
вогонь, полум'я, пожежа
У Чувашії після атаки БПЛА зупинили нафтоперекачувальну станцію
11:47
Ґанді й війна: чому наш порятунок залежить від цінностей, а не сили
11:46
Ексклюзив
Купʼянськ
Немає потреби повністю закривати трубу в Купʼянську, Силам оборони там дуже легко знищувати ворога, - командир 3-го батальйону бригади "Кара-Даг" Кусков
11:36
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: у Запоріжжі – зруйновано будівлю магазину, на Вінниччині – влучання в критичну інфраструктуру
11:24
таблетки
Росіяни завозять на ТОТ ліки зі спливаючим строком придатності, - "Жовта стрічка"
11:09
землетрус
У Китаї стався землетрус магнітудою 5,6: є постраждалі
11:00
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Трамп вважає, що Європа достатньо самостійна, щоби вирішити питання з Росією, - Пристайко
10:56
Огляд
світ, міжнародний огляд
Британський політик визнав проросійські заяви в обмін на хабарі, гроші передавав український екснардеп, Путін посилює гібридну кампанію проти Європи. Акценти світових ЗМІ 27 вересня
10:18
безпілотник, дрон
Невідомі дрони помітили неподалік військово-морської бази у Швеції
10:05
OPINION
Уроки ізраїльських помилок для України
09:21
сили ППО
Сили ППО знешкодили 97 зі 115 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:42
Огляд
таблетки
Люди навіть не підозрювали, що вживають психотропи: науковиця про те, чому важливий контроль за дієтичними добавками
08:19
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 186 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 62 штурми
08:16
Огляд
Йога по-українськи, горілка з Архипенком та уламки антиутопії – 5 книг, які утримають ваш баланс
08:10
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин закликав посилити ядерний "щит і меч" для захисту КНДР
08:02
OPINION
Росія блефує чи таки готова до війни?
07:30
Ексклюзив
Вадим Пристайко
В головах лідерів США та Європи ще є думки про спробу відвернути загрозу великої війни, - Пристайко
07:28
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 1 танк
07:20
Огляд
Карта бойових дій за 16-26 вересня
Карта бойових дій за період 16-26 вересня: Лиман і Сіверськ на порозі окупації, далі росіяни наступатимуть на Слов’янськ
07:05
Огляд
дрон Kolibri 13
Дрони як айфони, щоразу нові покращені моделі: що таке Kolibri 13 і чим цей БпЛА відрізняється від попередніх версій
06:50
Фрідріх Мерц
"Ми не перебуваємо у стані війни, але й не живемо у мирі", - Мерц
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV