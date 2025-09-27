Зеленський: на Польщу летіло 92 дрони, 73 з них ми збили

Президент сказав про це на брифінгу в Києві у суботу, 27 вересня 2025 року, підсумовуючи свій візит до США та останній події у повітряному просторі Європи. Спілкування Зеленського з журналістами транслювала агенція Укрінформ.

"В Польщу летіло 92 дрони. Ми все збили. 19 долетіло до них. Так, ми їх збили на території України. Безумовно. Можна сказати, що вони летіли до нас. але ми бачимо напрямок і, як кажуть, "хореографію" польоту. Тому ми вважаємо, що летіло 92. Ми все збили. 19, вважаємо, долетіли. 4 - збили поляки", - зазначив український президент.

"Я не порівнюю наші сили. Ми - в війні, вони - не в війні. Ніхто нічого не порівнює", - додав при цьому Зеленський.

Разом з тим, як зазначив президент, українська сторона вдячна Польщі за надану під час війни підтримку й готова допомогти польському війську з навчанням ефективній протидії російським дронам.

"Ми готові ділитися тими знаннями, які є в Україні", - сказав президент.