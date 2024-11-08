Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Стуббом оборонні потреби України й посилення ППО

Про це він повідомив 8 листопада у Telegram.

Сторони обговорили успішне проведення у Гельсінкі тематичної конференції за пунктом восьмим "Екологічна безпека", а також подальші міжнародні зусилля, необхідні для відновлення справедливого миру для України.

Зеленський подякував Фінляндії за непохитну підтримку України та конкретні кроки, які сприяють реалізації Формули миру. Він також висловив вдячність окремо Стуббу за його активну позицію в просуванні миру на основі принципів Статуту ООН під час спілкування з країнами Глобального Півдня.

Президент наголосив на необхідності посилення ППО України.

"Окреслив колезі ситуацію на полі бою. Ми обговорили загрози, які створює для регіональної та глобальної безпеки залучення Північної Кореї до російської війни проти України, та продовження оборонної співпраці між нашими країнами. Передав актуальні оборонні потреби України щодо посилення протиповітряної оборони та постачання додаткових засобів ППО", - написав Зеленський.

У жовтні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Гельсінкі провів зустріч із прем'єром Фінляндії Петтері Орпо, на якій запропонував створити коаліцію цивільного захисту.

Читайте також: Росія змінює тактику застосування "шахедів" для атак по Україні, FPV-дрони стають основним засобом ураження на війні. Колонка Сергія Згурця