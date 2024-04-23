Зеленський обговорив із Сирським посилення ЗСУ на ключових ділянках фронту

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Український лідер акцентував, що наразі особлива увага сфокусована на Донеччині.

"Сьогодні говорив із головкомом Сирським, зокрема про те, як посилити наших воїнів у ключових точках фронту. І особлива увага зараз – Донеччині. Вдячний усім, хто справді стійкий, хто своєю сміливістю допомагає воїнам на позиціях поруч", - сказав Зеленський.

Також президент подякував українським військовослужбовцям.

"Дякую нашим воїнам, кожному й кожній, хто зараз на фронті, на бойових завданнях, на позиціях, на постах, усім, хто тренує наших воїнів, готує українські бригади. Дякую всім волонтерам, які підтримують наш захист, наші активні дії, усім нашим бойовим медикам, кожному лікарю, який рятує поранених. Дякую всім, хто впроваджує нові технології в українській армії, хто робить наші удари більш влучними та хто б’ється заради України саме так, як треба битися заради свого дому", - наголосив він.