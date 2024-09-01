Зеленський підписав санкції РНБО проти майже 150 суб'єктів авіагалузі РФ та колаборантів
Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій РНБО проти осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії, а також проти колаборантів
Про це він повідомив під час вечірнього звернення.
"Майже 150 суб’єктів - юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло - на війну", - заявив президент.
За його словами, завдання для всіх представників України - робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими.
- Сполучені Штати запровадили новий пакет санкції проти майже 400 фізичних та юридичних осіб, чиї товари та послуги дозволяли РФ підтримувати війну в Україні та ухилятись від західних санкцій.
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