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Зеленський підписав санкції РНБО проти майже 150 суб'єктів авіагалузі РФ та колаборантів

Катерина Єсікова
1 вересня, 2024 неділя
21:53
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій РНБО проти осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії, а також проти колаборантів

Зміст

Про це він повідомив під час вечірнього звернення. 

"Майже 150 суб’єктів - юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло - на війну", - заявив президент.

За його словами, завдання для всіх представників України - робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими.

  • Сполучені Штати запровадили новий пакет санкції проти майже 400 фізичних та юридичних осіб, чиї товари та послуги дозволяли РФ підтримувати війну в Україні та ухилятись від західних санкцій.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
колаборанти
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