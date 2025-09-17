Зеленський: план "А" – закінчити війну, план "Б" – 120 млрд для фінансування ще одного року
Президент України Володимир Зеленський розповів, як Росія намагається створити проблеми з логістикою в Україні та скільки коштує рік війни для нашої держави
Про це глава держави сказав під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, передають Укрінформ та Інтерфакс-Україна.
Про спроби РФ ускладнити логістику в Україні
За словами Зеленського, РФ намагається створити Україні проблеми з логістикою, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.
"Достатньо довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах, особливо по нашій енергетиці і по залізничних об'єктах... Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло. Ми в свою чергу робили деякі операції у відповідь. І я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці", - зазначив Зеленський.
Він додав, що в Росії є великий суспільний резонанс через цю операцію. За його словами, РФ хоче такого ж суспільного резонансу й в Україні.
"Ось приблизно наше розуміння того, що відбувається. Зробити нам проблеми з логістикою. Ну і готуються вони, як ми готуємось до опалювального сезону, так і вони готуються до опалювального сезону. У них там свої є вже черги. Я думаю, діємо правильно", - сказав Зеленський.
План "А" – закінчити війну
Також президент України повідомив про два плани: один з них закінчити війну, інший – знайти додаткове фінансування на покриття викликів війни.
"Ціна цієї війни, наприклад, на сьогодні, і які виклики ми маємо, ціна одного року, 120 мільярдів (президент не уточнив у якій валюті, - ред.), і 60 – дає український бюджет, і 60 – я повинен знайти наступного року, я сподіваюся, що ми закінчимо цю війну, але в будь-якому випадку, план А – закінчити, план Б – 120, ось і все", - зазначив Зеленський.
Він відмітив, що "це великий виклик", однак не обов’язково, що "це буде потрібно в мирний час, під час перемир'я чи чогось подібного", чи будуть "потрібні такі великі гроші протягом 10 років".
"Але в будь-якому разі, ви маєте розуміти масштаб цього питання, тому ми багато обговорюємо ці гроші", - сказав глава держави.
Зеленський додав, що Україна буде обговорювати зі США, які гарантії безпеки вони готові надати у форматі 5 статті НАТО, і мають бути прийняті двосторонні рішення.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що в жовтні Україна отримає додаткові кошти в межах ініціативи PURL. Загадом підтримка збільшиться до понад $3 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.44Продаж 49.13
- Актуальне
- Важливе